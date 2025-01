EQS-Adhoc: Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2024 / Vorläufiges Ergebnis

EQS-Ad-hoc: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2024 / Vorläufiges Ergebnis



21.01.2025 / 17:06 CET/CEST

Jahresabschluss 2024 / Vorläufiges Ergebnis

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2024 zeichnet sich ein ungeprüfter handelsrechtlicher Jahresfehlbetrag von rund -1,6 Mio. EUR ab (Gj. 2023: Jahresüberschuss 1,45 Mio. EUR).

Das Ergebnis 2024 ist wesentlich beeinflusst durch die Entwicklungen im Segment der Neben- und Spezialwerte, die im gesamten Jahresverlauf in einem liquiditätsgetriebenen Aktienmarkt unter Druck gewesen sind. Die Aktienkurse nicht weniger (Industrie-)Unternehmen erreichten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 teilweise neue langjährige Tiefststände und das Umfeld bleibt in diesem Segment – insbesondere in Deutschland – herausfordernd. Politische Unsicherheiten, eine niedrige operative Visibilität in vielen Branchen sowie eine immer engmaschigere Regulierungsdichte bremsten die Lust von Aktienanlegern auf Neben- und Spezialwerte.

Die Tochtergesellschaft Esterer AG, Altötting, hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem – vorläufigen – Jahresfehlbetrag in Höhe von rund -0,5 Mio. EUR abgeschlossen (Gj. 2023: Jahresüberschuss 0,25 Mio. EUR). Aufgrund dieses Ergebnisses beinhaltet der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag der Allerthal-Werke AG eine Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert der Esterer AG in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR.

Vor dem Hintergrund des Jahresfehlbetrags wird der diesjährigen Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im Juli 2025 aus heutiger Sicht und unter Berücksichtigung des Dividendenkonzepts vom März 2024 kein Dividendenvorschlag unterbreitet (Vj. 1,00 EUR Dividende).

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 wird – nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer – in der voraussichtlich am 27. März 2025 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.

Köln, den 21. Januar 2025



Der Vorstand

