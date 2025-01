Münchener Rück: Trump-Dekrete betreffen Versicherungsbranche nicht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Münchener-Rück-Chef Joachim Wenning sieht seine Branche von den Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump nicht berührt.

Trumps Dekrete und Äußerungen beträfen die Versicherer und Rückversicherer an keiner Stelle, sagte Wenning am Dienstagabend auf dem Neujahrsempfang des Rückversicherers in München. "Wir haben das bei uns nicht auf dem Radar. Das hat - nach bestem Wissen und Gewissen - weder positive noch negative Einflüsse." Trump hatte nach seinem Amtsantritt am Montag unter anderem neue Zölle, den erneuten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und einen deutlichen Ausbau der Öl- und Gasförderung angekündigt.

