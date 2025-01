EQS-News: Swissnet Group treibt die digitale Transformation im Gesundheitswesen mit innovativen ICT-Lösungen voran

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swissnet Group treibt die digitale Transformation im Gesundheitswesen mit innovativen ICT-Lösungen voran



23.01.2025 / 13:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Swissnet Group treibt die digitale Transformation im Gesundheitswesen mit innovativen ICT-Lösungen voran



Berg, Schweiz – 23. Januar 2025 – Die Swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD) treibt ihre Wachstumsstrategie voran und realisiert ein wegweisendes Modernisierungsprojekt im Wert von insgesamt rund EUR 2,1MM im Gesundheitswesen in Deutschland. Das Projekt umfasst die bestehende Zusammenarbeit mit der Vitanas Gruppe, einen der größten privaten Pflegeheimbetreiber in Deutschland und das neue Projekt Krankenhauskette Peine. Im letzten Jahr erzielte die Swissnet Group mit der Vitanas Gruppe einen Umsatz von 1,3 Millionen Euro, und in diesem Jahr konnten bereits im Januar 2025 erneut 800k Euro Auftragsvolumen durch ein neues Krankenhausprojekt und Aufträge für weitere Vitanas Standorte generiert werden.

Das neue Krankenhaus Projekt besteht aus zwei Hauptkomponenten: Die Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur umfasst die Ersetzung der 20 Jahre Telefonanlage durch eine moderne Mitel-Kommunikationsinfrastruktur und ein Hospicall-Lichtrufsystem, um die digitale Transformation des Krankenhauses zu unterstützen. Zusätzlich beinhaltet das Projekt die Einführung von Wahlleistungszimmern, bei denen exklusive Zimmer gestaltet werden, die den Komfort eines 5-Sterne-Hotels bieten, um die Attraktivität für Privatpatienten zu steigern und zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Das Projekt unterstreicht die Vision der Swissnet Group, ihre Kunden durch innovative ICT-Lösungen zu unterstützen. Dabei werden Cross-Selling-Potenziale wie Digital Signage und IT-Sicherheitslösungen ebenso erschlossen, um das Angebot weiter auszubauen und langfristige Partnerschaften zu fördern.

Jonathan Sauppe, CEO der Swissnet Group, kommentiert: „Unsere Projekte im Gesundheitswesen zeigen unser Engagement für Innovation und messbare Geschäftsergebnisse. Als Teil unserer strategischen Transformation fokussieren wir uns auf Synergien und Cross-Selling-Möglichkeiten, um Mehrwerte für unsere Kunden und Investoren zu schaffen.“

Über Swissnet Group

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen

Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Swissnet Group, Berg (Schweiz)Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the boardTel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53 edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)Axel Mühlhaus/Doron KaufmannTel.: +49 69 905 505-53

23.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: beaconsmind AG Seestrasse 3 8712 Stäfa Schweiz Internet: www.beaconsmind.com ISIN: CH0451123589 WKN: A2QN5W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart; Paris EQS News ID: 2073703

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2073703 23.01.2025 CET/CEST