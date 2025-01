IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy und Purepoint kündigen für 2025 Pläne für Joint Venture an

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy und Purepoint kündigen für 2025 Pläne für Joint Venture an

Toronto, Ontario - 23. Januar 2025 - IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ("IsoEnergy") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - und Purepoint Uranium Group Inc. (TSXV: PTU) (OTCQB: PTUUF) ("Purepoint") freuen sich, den Beginn ihres Explorationsprogramms 2025 bekannt zu geben, das durch ein Budget von 5.000.000 $ für das neu gegründete 50/50-Joint-Venture ("Joint-Venture") unterstützt wird.

Das Joint Venture erstreckt sich über mehr als 98.000 Hektar und konsolidiert 10 hoch bewertete Uranprojekte in drei markanten Gebieten im östlichen Athabasca-Becken von Saskatchewan: das Dorado-Projekt, das Aurora-Projekt und der Celeste-Block (Abbildung 1).

Dorado-Projekt: Das Potenzial des Larocque-Trends freisetzen

- Entlang des bekannten Larocque-Leitungskorridors (der "Larocque-Trend"), in dem sich auch IsoEnergys Hurricane-Lagerstätte befindet, vereint das Dorado-Projekt die Projekte Turnor Lake, Geiger, Edge und den Großteil von Full Moon in einer einzigen, vorrangigen Explorationsinitiative (Abbildung 2).

- Die Exploration wird sich auf die hochrangigen Zielzonen konzentrieren, die durch graphitische Leiter definiert sind, die sich um eine zentrale granitische Kuppel winden. Ein einheitlicher Ansatz wird alle historischen geophysikalischen Arbeiten und Bohrlochgeologien auf den Grundstücken integrieren und neu bewerten.

- Der Larocque-Trend erstreckt sich über das Grundstück Turnor Lake bis zur nördlichen Grenze von Full Moon, das 14 Kilometer östlich der Lagerstätte Hurricane liegt. Die Bohrungen ergaben eine geringe vertikale Tiefe zur Diskordanz, die von nur 27 bis 133 Metern reicht, und es verbleiben mehrere äußerst aussichtsreiche, jedoch noch nicht erprobte Zonen. Darüber hinaus wurde bei Geiger im Rahmen historischer Bohrungen eine hochgradige Uranmineralisierung im Grundgebirge durchteuft, einschließlich 2,74 % UO auf 1,2 Metern in Bohrloch HL-50 entlang der Leitung H11 South (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2018). Geiger zeichnet sich durch 20 Kilometer graphitischer Leiter aus, mit bedeutenden ungeprüften Lücken von bis zu 1.000 Metern, die ein außergewöhnliches Explorationspotenzial darstellen.

- Für 2025 sind ca. 5.400 Meter in 18 Bohrlöchern geplant.

Aurora-Projekt: Flache Uranziele am Rande des Athabasca-Beckens

- Die verbleibenden Claims östlich von Dorado bilden nun das Aurora-Projekt, einschließlich eines Teils von Full Moon, Red Willow und Collins Bay Extension, die ein bedeutendes oberflächennahes Uranpotenzial in der Nähe der Mine McClean Lake sowie der Mine und Mühle Rabbit Lake aufweisen

- Eine geophysikalische Untersuchung aus der Luft ist für 2025 geplant.

Celeste-Block: Südliche Ziele für die Exploration vorbereiten

- Umfasst die Grundstücke Thorburn, North Thorburn, Madison und 2Z, die Teile der Leitertrends östlich der Mine Cigar Lake und südwestlich der Minen Rabbit Lake und McClean Lake umfassen (Abbildung 1). Die Zieltiefe ist relativ gering, da die Dicke des Sandsteins zwischen 60 Metern bei Madison im Osten und 350 Metern bei Thorburn im Westen liegt.

- In naher Zukunft werden sich die Bemühungen auf Bohrungen konzentrieren, um die jüngsten geophysikalischen Ergebnisse bei Madison zu testen, wo die Sandsteinbedeckung dünn ist und nur wenige historische Bohrungen durchgeführt wurden, wobei seit 1989 nur ein einziges Loch gebohrt wurde.

- Für 2025 sind ca. 800 Meter in 4 Bohrlöchern geplant.

"Das Joint-Venture-Programm 2025 unterstreicht unseren Fokus auf die Weiterentwicklung von Dorado innerhalb des Larocque Trends, einem Gebiet mit außergewöhnlichem Potenzial", sagte Chris Frostad, President und CEO von Purepoint. "Während Dorado das Herzstück der Bemühungen im kommenden Jahr ist, führen wir auch wichtige Arbeiten an den Projekten Aurora und Celeste Block durch, um sicherzustellen, dass diese vielversprechenden Ziele für zukünftige Explorationen bereit sind. Purepoint freut sich darauf, das Programm als Betreiber durchzuführen, wobei die Aufsicht von IsoEnergy eine wertvolle Anleitung und Expertise bietet."

Abbildung 1: IsoEnergy und Purepoint Uranium Joint Venture einschließlich Dorado Projekt, Aurora Projekt und Celeste Block

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78187/23012025_DE_ISOEnergy.001.png

* Siehe Erklärung zur qualifizierten Person unten.

Abbildung 2: Lage des Larocque-Trends, der die hochgradige Lagerstätte Hurricane und hochgradige Uranvorkommen auf dem neu gegründeten Projekt Dorado beherbergt, das im Jahr 2025 im Mittelpunkt steht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78187/23012025_DE_ISOEnergy.002.png

* Siehe Erklärung zur qualifizierten Person unten.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf IsoEnergy beziehen, wurden von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., IsoEnergy's Vice President, Exploration, geprüft und genehmigt, der eine "qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101")) ist.

Weitere Informationen zur aktuellen Mineralressourcenschätzung für IsoEnergys Lagerstätte Hurricane finden Sie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada" vom 4. August 2022, der auf dem Profil von IsoEnergy unter www.sedarplus.ca verfügbar ist

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf andere Grundstücke als jene, an denen IsoEnergy und Purepoint eine Beteiligung halten. Die Mineralisierung auf diesen anderen Grundstücken ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf den Joint-Venture-Grundstücken.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristig von den steigenden Uranpreisen profitieren. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die die weltweit höchstgradig angezeigte Uranressource darstellt.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, die in der Vergangenheit in Betrieb waren und für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Über Purepoint Uranium Group Inc.

Purepoint Uranium Group Inc. (TSXV: PTU) (OTCQB: PTUUF) ist ein fokussiertes Explorationsunternehmen mit einem dynamischen Portfolio an fortschrittlichen Projekten im bekannten Athabasca-Becken in Kanada. Die aussichtsreichsten Projekte werden im Rahmen von Partnerschaften mit Branchenführern wie Cameco Corporation, Orano Canada Inc. und IsoEnergy Ltd. aktiv betrieben.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein vielversprechendes VHMS-Projekt, das derzeit eine Option auf das McIlvena-Bay-Projekt der Foran Corporation besitzt und strategisch günstig neben diesem liegt. Durch eine robuste und proaktive Explorationsstrategie festigt Purepoint seine Position als führender Explorateur in einem der bedeutendsten Urangebiete der Welt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams, Geschäftsführer und Direktor

(833) 572-2333

info@isoenergy.ca

www.isoenergy.ca

Purepoint Uranium Group Inc.

Chris Frostad, Präsident und CEO

(416) 603-8368

cfrostad@purepoint.ca

www.purepoint.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Börse noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Offenlegung von zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Informationen können sich auf geplante Explorationsaktivitäten für das Jahr 2025, einschließlich des Zeitplans und der erwarteten Ergebnisse, sowie auf andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen die Unternehmen annehmen, dass sie in der Zukunft stattfinden werden oder können.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß Geschäfts-, Markt- und Wirtschaftsrisiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem, dass die geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet abgeschlossen werden, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Uranpreis, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern, dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht und dass die für die Durchführung der geplanten Aktivitäten des Joint Ventures erforderlichen Drittunternehmen, Ausrüstungen und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl sowohl IsoEnergy als auch Purepoint versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy und Purepoint in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy und Purepoint als vernünftig angesehen werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit des Joint Ventures, die Explorationsaktivitäten wie derzeit geplant abzuschließen; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; die allgemeine Börsensituation; die Nachfrage, das Angebot und die Preisgestaltung für Uran; sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische Situation in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die jeweilige Partei Geschäfte tätigt. Andere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in den jüngsten jährlichen Managementdiskussionen und -analysen von IsoEnergy und Purepoint bzw. in den jährlichen Informationsformularen und den anderen Einreichungen von IsoEnergy und Purepoint bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die jeweils auf den Profilen der Unternehmen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy und Purepoint verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78187

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78187&tr=1

