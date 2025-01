Israel: Wiederaufbau des Gazastreifens nur bei dauerhaftem Frieden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Davos (Reuters) - Ein Wiederaufbau des Gazastreifens ist nach Worten des israelischen Wirtschaftsministers Nir Barkat nur möglich, wenn sich die radikal-islamische Hamas für einen dauerhaften Frieden mit Israel entscheidet.

"Die Schlüsselfrage ist, ob sie ein Dubai bauen oder den Gazastreifen so wieder aufbauen wollen, wie er war", sagte Barkat am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu Reuters. "Dubai hat den Staat Israel anerkannt, sie konzentrieren sich auf die gemeinsame Wirtschaft (...). Wir würden Dubai gerne in unserer Region sehen, nicht Gaza", ergänzte Barkat, der früher Bürgermeister von Jerusalem war.

Israel strebe einen friedlichen Gazastreifen an. Die Regierung habe noch nicht entschieden, ob sie sich an der Finanzierung des Wiederaufbaus beteiligen wolle. Israel wolle eine erneute Hamas-Herrschaft nicht zulassen, da dies zu einem weiteren grenzüberschreitenden Angriff führen könnte.

Am Sonntag war zwischen Israel und der militanten palästinensischen Gruppe eine Feuerpause in Kraft getreten. Jetzt beraten Experten, wie nach 15 Monaten Krieg, der den Gazastreifen zerstört hat, ein dauerhafter Frieden erreicht werden kann. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor erklärt, den Krieg erst dann zu beenden, wenn die Hamas ausgerottet sei, da es sonst keinen dauerhaften Frieden und keine Sicherheit für Israel geben werde.

Wichtige potenzielle Geldgeber für den Gazastreifen, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und die neue Regierung von US-Präsident Donald Trump, haben betont, dass die Hamas nach dem Krieg nicht an der Macht bleiben kann. Doch seit Beginn der Feuerpause ist die von der Hamas geführte Verwaltung des Gazastreifens wieder aufgetaucht und hat mit der Wiederherstellung grundlegender Dienstleistungen begonnen. Sie betonte, dass sie weiterhin für die öffentlichen Angelegenheiten zuständig sei. Barkat sagte, Israel habe noch nicht entschieden, ob es einen finanziellen Beitrag zum Wiederaufbau leisten wolle. Man sei aber "sicherlich bereit, den Emiraten, den Saudis und anderen zu ermöglichen, etwas wieder aufzubauen, das Israel nicht bedroht".

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen seit Ausbruch des Kriegs liegt nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde bei mehr als 47.000 gestiegen. Ausgelöst wurde der Krieg am 7. Oktober 2023 durch einen überraschenden Angriff der Hamas auf Israel, bei dem nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und rund 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Viele dieser Geiseln sind inzwischen tot.

(Bericht von Elisa Martinuzzi und Brad Haynes, geschrieben von Birgit Mittwollen. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)