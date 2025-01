WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 6. Februar 2025

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 h Call) 06:30 CHE: SFS, Jahresumsatz 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen 07:00 CHE: Emmi, Jahresumsatz 07:00 CHE: Mikron, Umsatz/Auftragseingang 2024 07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen 08:00 CHE: Hilti, Jahresumsatz 08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Vonovia, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/24 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/25 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/24 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 11/24 09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/25 (endgültig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Kongress Pflege und 30. Deutscher Pflege-Recht-Tag des Springer Medizin Verlag, Berlin 10:15 DEU: Inbetriebnahme einer neuen Großanlage im Bochumer Stahlwerk von Thyssenkrupp Steel CHE: Abschluss Weltwirtschaftsforum, Davos ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security, Jahreszahlen 12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen 14:00 DEU: Playmobil, Pk zur Zukunftsstrategie und Innovationen, Nürnberg 17:45 FRA: Airbus Helicopters, Aufträge und Auslieferungen 2024 (Call 18.00 h) 22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 12/24 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 06:00 JPN: Frühindikatoren 11/24 (endgültig) 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:00 SWE: Handelsbilanz 12/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/25 14:30 USA: CFNA-Index 12/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 12/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Neujahrs-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Mainz DEU: Jahres-Pk IG Metall mit Zahlen zu Entwicklung Mitgliedschaft und Finanzen, Frankfurt EUR: Treffen der EU-Agrarminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 h Analystencall, 10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (Call 9.00 h) 12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 14:00 DEU: BMW, Pre-Close Conference Call BMW Group Report 2024 17:30 USA: Visa, Hauptversammlung 18:00 FRA: LVMH, Jahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen 22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: De Longhi, Q4-Umsatz USA: Paccar, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/24 (endgültig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/25 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 12/24 (vorab) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Ansprüchen nach Rücktritt von einer Pauschalreise wegen Covid-19 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pressekonferenz des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Berlin 10:00 DEU: Online-Pk «Digitales Marketing: So denken die Deutschen über Werbung im Netz» mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu überragender marktübergreifenden Bedeutung von Apple, Karlsruhe 10:00 DEU: Pk Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin): «Risiken im Fokus der Bafin 2025» mit Bafin-Präsident Mark Branson, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressekonferenz der Internationalen Süßwarenmesse und ProSweets Cologne 2025, Köln 11:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Industriegewerkschaft IGBCE, Berlin DEU: Vorstellung (Deutche Automobil Treuhand) DAT-Report 2025 DEU: Beginn der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Deutschen Bahn, Frankfurt BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel DEU: Spielwarenmesse, Nürnberg HINWEIS KOR/CHN/SGP: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz 12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen 22:00 USA: Meta, Q4-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q4-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung USA: General Dynamics, Q4-Zahlen USA: Corning, Q4-Zahlen USA: Lam Research, Q2-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Verbrauchervertrauen 1/25 08:00 DEU: GfK-Konsumklima 2/25 09:00 DEU: DIW-Konjunkturprognose 09:00 ESP: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: Geldmenge M3 12/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/24 11:00 BEL: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/24 (vorab) 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE DEU: Tagung Zukünftige Stromnetze 2025 «Innovationen und Strategien für ein stabiles und nachhaltiges Stromnetz», Berlin 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pressekonferenz Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI e.V., Frankfurt/M. 10:30 DEU: Pk Verband der Ersatzkassen zu Bundestagswahl 2025, Berlin 12:00 DEU: Mündliche Verhandlung im Fall einer Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale NRW gegen den Internetanbieter 1N Telecom, Düsseldorf 14:00 DEU: Regierungsbefragung im Bundestag mit Bundesagrarminster Cem Özdemir (Grüne) HINWEIS KOR/CHN/SGP/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Jahresumsatz 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen 06:55 ESP: BBVA, Jahreszahlen 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen 07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen 07:30 DEU: Symrise, vorläufige Jahreszahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: SNP, vorläufige Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahresumsatz 08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen 08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen 09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz 11:30 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen 12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen 15:30 USA: Walgreens Boots Alliance, Hauptversammlung 22:00 USA: Visa, Q1-Zahlen 22:05 USA: Intel, Q4-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE LUX: Eurofins Sientific, Jahreszahlen SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen USA: Altria, Q4-Zahlen USA: Dow, Q4-Zahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen USA: ResMed, Q2-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen USA: Comcast, Q4-Zahlen USA: Valero Energy, Q4-Zahlen USA: International Paper, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:00 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 1/25 07:30 FRA: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2024 08:30 HUN: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 1/25 09:00 AUT: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/24 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 1/25 11:00 EUR: Industrievertrauen 1/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/24 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk mit EZB-Chefin Christine Lagarde) 14:30 USA: BIP Q4/24 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/24 SONSTIGE TERMINE EUR: EU-Dialog zur Zukunft der Autoindustrie, Brüssel Die EU-Kommission startet einen strategischen Dialog mit der europäischen Automobilindustrie, Sozialpartnern und anderen Interessengruppen zur Zukunft der Branche. HINWEIS KOR/CHN/SGP/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Elelctronics, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen 07:00 CHE: Novartis, Q4-Zahlen (Pk 9.30 h) 07:00 SWE: SKF, Jahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum 12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen 12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen 12:45 USA: Chevron, Q4-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen 14:30 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Bosch, vorläufige Jahreszahlen FIN: Elisa, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/24 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 1/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 12/24 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/24 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/24 09:00 CZE: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/25 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/25 11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 12/24 14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben Q4/24 (vorab) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Veranstaltung Netzwerktreffen der Allianz der Chancen zum Wirtschaftsstandort Deutschland und die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern u.a. mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr und die Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU, Julia Klöckner, Berlin 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Handelsverbands Deutschland (HDE), Berlin 11:00 DEU: Pressegespräch Hannover Messe und Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M. HINWEIS CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen USA: Kfz-Absatz 1/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 08:30 HUN: Handelsbilanz 12/24 (vorläufig) 08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4/24 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q1/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:00 GRC: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/25 (vorab) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/25 (vorab) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk des Bundesverbandes der Schuh- und Lederwarenindustrie e.V. anläßlich der Shoes Düsseldorf 11:0 DEU: Voraussichtlich zweite Tarifrunde zwischen Bahn und EVG - Gewerkschaft demonstriert gegen Zerschlagung +11.00 Kundgebung der EVG vor dem Berliner Hauptbahnhof zur Tarifrunde und politischen Fragen um die Zukunft des Bahnkonzerns POL: Informelles EU-Ministertreffen für Wettbewerb, Warschau POL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Warschau BEL: Informeller EU-Gipfel zum Thema Verteidigung --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz 07:00 CHE: UBS, Q4-Zahlen (Call 9.00 h) 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen 07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung 12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen 14:00 USA: Fox Corp, Q2-Zahlen 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 19:00 USA: IBM, Investor Day 22:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q4-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen 22:10 USA: AMD, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen AUT: AT&S, Q3-Zahlen FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Amgen, Q4-Zahlen USA: Juniper Networks, Q4-Zahlen USA: Cummins, Q4-Zahlen USA: PayPal, Q4-Zahlen USA: Snap Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Erzeugerpreise 12/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verwahrentgelte auf Sicht- und Spareinlagen, Karlsruhe 09:00 DEU: Abwicklungskonferenz 2025 der Finanzaufsicht BaFin, Frankfurt 10:00 DEU: Neuansetzung der Hauptverhandlung gegen Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn, Braunschweig 11:00 DEU: Online-PK VDI und IW zum Arbeitsmarkt für Ingenieure und IT-Fachkräfte, Düsseldorf POL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Warschau (zweiter und letzter Tag) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Jahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen 09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Dezember 2024 und Gesamtjahr 2024 10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk, Frankfurt 18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Vestas, Jahreszahlen ESP: Banco Santander, Jahreszahlen FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen FRA: Totalenergies, Jahreszahlen GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen NOR: Equinor, Jahreszahlen USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen USA: Walt Disney, Q1-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 1/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 12/24 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/24 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 1/25 14:30 USA: Handelsbilanz 12/24 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 1/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hannover Rück (Erneuerungen 2025) 07:00 DEU: Kion, Q4-Zahlen (Pre-Close Call) 07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz 08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen 12:00 DEU: Bilanz-Pk ING Deutschland, Frankfurt/M. 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen 13:00 GBR: Sage Group, Hauptversammlung 14:00 SWE: Volvo AB und Volvo Car AB, außerordentliche Hauptversammlung 17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen 17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen 22:05 USA: Verisign, Q4-Zahlen ERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen DNK: Carlsberg, Jahreszahlen LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen NOR: Telenor, Jahreszahlen USA: Yum! Brands, Q4-Zahlen USA: Hershey, Q4-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen USA: Expedia, Q4-Zahlen USA: Philip Morris International, Q4-Zahlen USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen USA: KKR & Co, Q4-Zahlen USA: Sonos, Q1-Zahlen USA: Honeywell International, Q4-Zahlen USA: Warner Music Group, Q1-Zahl TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 12/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/24 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 1/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Produktivität ex Agrar/Lohnstückkosten Q4/24 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE POL: Besuch der EU-Kommission zum Start der polnischen EU-Ratspräsidentschaft, Danzig ----------------------------------------------------------------------------------------

