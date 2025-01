EQS-News: DATAGROUP veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2023/2024 –Dividendenvorschlag von 1,00 EUR je Aktie geplant

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Dividende/Jahresbericht

DATAGROUP veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2023/2024 –Dividendenvorschlag von 1,00 EUR je Aktie geplant



28.01.2025 / 14:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gute vorläufige Zahlen am oberen Ende der Prognose vollumfänglich bestätigt

Dividendenvorschlag der Verwaltung von 1,00 EUR je Aktie (i. Vj. 1,50 EUR je Aktie)

Anhaltend guter Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft, Unternehmensguidance wird wie gewohnt anlässlich der Hauptversammlung am 18. März 2025 veröffentlicht

Pliezhausen, 28. Januar 2025. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) veröffentlicht heute den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 und bestätigt damit die bereits am 21.November 2024 veröffentlichten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen.

DATAGROUP erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 eine Umsatzsteigerung von 6,0 % auf 527,6 Mio. EUR und erreichte damit das obere Ende der avisierten Guidance (510-530 Mio. EUR). Dieses Umsatzwachstum enthält die Umsatzbeiträge der drei im Geschäftsjahr 2023/2024 akquirierten Unternehmen conplus, iT Total und ISC Innovative Systems Consulting. Organisch lag das Umsatzwachstum mit rund 1 % im Rahmen der Planungen. Auch das operative Ergebnis erreichte trotz Investitionen in die drei Zukunftsfelder Cyber Security, KI und Cloud, die das Ergebnis im Geschäftsjahr 2023/2024 planmäßig belastet haben, mit einem EBITDA von 80,4 Mio. EUR (Guidance: 77-81 Mio. EUR) und einem EBIT von 45,8 Mio. EUR (Guidance: 43-46 Mio. EUR) jeweils das obere Ende der Prognose.



„Die Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2023/2024 spiegelt die Vorteile unserer Wachstumsstrategie wider. Der kontinuierliche Ausbau unserer Kompetenzen in zukunftsweisenden Technologiefeldern wird uns auch künftig als verlässlichen Partner für unsere Kunden und als attraktives Investment positionieren“, erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP.



Der Jahresüberschuss lag mit 26,1 Mio. EUR aufgrund gestiegener Fremdfinanzierungskosten unter dem Vorjahreswert (28,3 Mio. EUR). Der Gewinn je Aktie liegt damit bei 3,13 EUR gegenüber 3,39 EUR im Vorjahr.

Weitere Details finden sich im testierten Konzernabschluss unter www.datagroup.de/publikationen.

Dividendenvorschlag der Verwaltung von 1,00 EUR je Aktie (i. Vj. 1,50 EUR je Aktie)

Auf Basis der vorgelegten Zahlen und angesichts des bereits erfolgten Aktienrückkaufprogramms, durch welches Aktien im Wert von 2,1 Mio. EUR zurückgekauft wurden, haben Aufsichtsrat und Vorstand der DATAGROUP SE beschlossen, der am 18. März 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie (i. Vj. 1,50 EUR je Aktie) vorzuschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungssumme von 8,3 Mio. EUR (i.Vj. 12,5 Mio. EUR).

Der vorgelegte Dividendenvorschlag zuzüglich des Werts der Ende 2024 zurückgekauften 50.756 Aktien zu einem Gesamtwert von EUR 2.14 Mio. entsprechen somit der historischen Ausschüttungspolitik von DATAGROUP, die eine Ausschüttungsquote von rund 40 % des Jahresüberschusses vorsieht.

Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft weiterhin gut

In Summe konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr Neukundenaufträge sowie Vertragserweiterung durch Cross- und Upselling von insgesamt ca. 50 Mio. EUR zukünftiger Jahresumsatz erzielt werden. Das CORBOX Geschäft zeigt sich auch im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 anhaltend robust, weshalb das Management zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres blickt:

„Unsere Stärke liegt weiterhin in unserem CORBOX-Kerngeschäft, das auch im Geschäftsjahr 2023/2024 durch einen erfreulichen Zuwachs an Kunden überzeugt hat. Diese Zahlen bestätigen den hohen Mehrwert, den unsere Services für Unternehmen jeder Größe schaffen“, so Baresel.

Der konkrete Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 wird anlässlich der Hauptversammlung am 18. März 2025 bekannt gegeben.

Der testierte Konzernabschluss 2023/2024 ist auf der DATAGROUP Website unter www.datagroup.de/publikationen abrufbar.



Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

PRESSE / Investor*innenKontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

28.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 711 4900 500 Fax: +49 711 41079 220 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 2076379

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2076379 28.01.2025 CET/CEST