AKTIE IM FOKUS: Renk drehen ins Minus - Händler: Ausblick nicht quantifiziert

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Anstieg der Renk-Aktien auf den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres sind die Papiere am Mittwoch ins Minus gerutscht. Zuletzt verloren sie drei Prozent auf 22,925 Euro. Mit plus 2,4 Prozent hatten sie sich zum Beginn des Xetra-Handels mit 24,205 Euro weiter von der 200-Tage-Linie abgesetzt, die sie am Vortag erstmals überwunden hatten. Diese verläuft aktuell bei 23,36 Euro und gilt als wichtiger längerfristiger Trendindikator.

Der Hersteller von Rüstungsgütern hat am Morgen vorläufige Geschäftszahlen zum vierten Quartal und einen Ausblick auf 2025 veröffentlicht. Ein Händler wies darauf hin, dass das Unternehmen im Ausblick zwar weiteres Wachstum in Aussicht gestellt, dies aber nicht quantifiziert habe. Auf diesen Aspekt wies auch Analyst George McWhirter von der Berenberg Bank hin, der für die Geschäftszahlen aber durchgehend lobende Worte fand.

Der Aktienkurs war im noch jungen Börsenjahr per Schlusskurs am Vortag um fast 30 Prozent gestiegen. Anleger könnten nach dieser Rally Kursgewinne mitnehmen, zumal der "Flirt" mit der 200-Tage-Linie zunächst zu misslingen drohe, wie der Händler sagte. Zudem hätten im Januar drei Hedgefonds Leerverkäufe in der Aktie vorgenommen./bek/men/tih