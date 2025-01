Gestützt von einer Erholung der Nasdaq und starken Auftragsdaten des niederländischen Chipausrüsters ASML dürfte der Dax zur Wochenmitte weiter Fahrt aufnehmen. Die ASML-Geschäftszahlen hoben am Morgen die Branchenstimmung.

Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart am Mittwoch signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 21.504 Punkte für den deutschen Leitindex. Das Rekordhoch von gut 21.520 Punkten vom vergangenen Freitag ist damit greifbar.

Tech-Werte treiben

Am Dienstag hatte die überwiegend mit Technologiewerten bestückte US-Börse Nasdaq die Sorgen vor der chinesischen Konkurrenz durch das neue Open-Source-KI-Modell des Start-ups DeepSeek weitgehend abgeschüttelt und deutliche Gewinne verbucht. Die Erleichterung kam nach Experten-Einschätzungen über DeepSeek.

So schrieben etwa die Analysten der Bank of America dazu: KI-Fortschritte, die vor allem Optimierungen zu verdanken seien und nicht durch höhere Rechenressourcen zustande kämen, zeigten, dass die für Unternehmen interessante Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin in den Kinderschuhen stecke. Zudem seien Mediengerüchte über eine angeblich weitaus kostengünstigere Entwicklung der DeepSeek-Modelle "irreführend und übersehen das Gesamtbild".

Zudem verwiesen Marktexperten auf ASML als Stütze für eine gute Börsenstimmung an diesem Tag, denn der Ausrüster der Chipindustrie erzielte im vierten Quartal nicht nur einen Rekordumsatz, sondern überzeugte vor allem mit einem starken Auftragseingang.

Gewinne an der Wall Street

Der jüngste Schock ist an der US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag bereits verblasst. Mit einem Anstieg um 1,59 Prozent machte der Nasdaq 100 letztlich über die Hälfte seines Kursrutsches vom Vortag wett. Er war zu Wochenbeginn um knapp drei Prozent abgesackt, da eine Debatte über mögliche Wettbewerbsvorteile des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek Sorgen wegen der hohen Bewertungen der US-Techbranche geschürt hatte.

Auch für die anderen beiden Indizes ging es nach oben.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 44.850 + 0,31 Prozent S&P 500 6.067 + 0,92 Prozent Nasdaq100 21.463 + 1,59 Prozent

Nikkei erholt sich – Kein Handel in China

Nach den Bedenken rund um die Bewertung internationaler KI-Aktien hat die Börse Japans am Mittwoch einen Erholungskurs eingeschlagen. Der Hype rund um das chinesische KI-Start-up DeepSeek lässt bereits etwas nach.

In China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.414 + 1,02 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 131,58 + 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihe 2,560 + 2,40 Prozent 10-jährige US-Anleihe 4,523 - 0,57 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0436 + 0,04 Prozent USD / JPY 155,11 - 0,26 Prozent EUR / JPY 161,87 - 0,22 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,30 USD - 0,19 USD WTI 73,62 USD - 0,15 USD

Umstufungen von Aktien

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 307 (291) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 60 (50) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 300 (260) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 302 (280) EUR - 'NEUTRAL'

- BERNSTEIN STARTET RIVIAN MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 6,10 USD

- BERENBERG STARTET MITIE GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 160 PENCE

- BERENBERG STARTET SERCO GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 200 PENCE

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 695 (690) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES STARTET FLUGHAFEN ZURICH MIT 'HOLD' - ZIEL 236 CHF

- RBC HEBT ESSILORLUXOTTICA AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 290 (220)EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 745 (648) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 244 (222) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 460 (520) DKK - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:00 USA: Meta, Q4-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q4-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

