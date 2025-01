NVIDIA Corp. - Ein Schuss vor den Bug

Die scharfen Nvidia-Kursverluste vom Wochenbeginn radierten 589 Mrd. an Marktkapitalisierung aus. Niemals zuvor wurde an einem Handelstag in einem Einzelwert ein größerer Börsenwert vernichtet. Charttechnisch führt der Schuss vor den Bug dazu, dass der Technologietitel erstmals seit dem Jahresstart 2023 temporär unter seine 200-Tages-Linie (akt. bei 121,97 USD) rutschte. Wenngleich gestern schon wieder eine „buy the dip“-Mentalität galt, bilden die jüngsten Hochpunkte bei 152,89/153,13 USD doch ein vermeintliches Doppeltop (siehe Chart). Die beschriebene obere Umkehr wird durch das hohe Handelsvolumen von vorgestern sowie die Abwärtskurslücke vom Wochenauftakt (137,09 USD zu 128,40 USD) bestätigt. Aktuell sollten Anlegerinnen und Anleger ihren Fokus auf die 50-Wochen-Linie (akt. bei 117,27 USD) legen, denn deren Unterschreiten wäre ein weiterer Korrekturkatalysator. Rein rechnerisch hält das diskutierte Doppeltop ein Kursziel von 110 USD bereit. Danach definieren die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 100 USD – verstärkt durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement der gesamten Rally seit Herbst 2022 (98,76 USD) – die nächste wichtige Unterstützungszone. Ein Schließen der o. g. Kurslücke würde dagegen den jüngsten Schwächeanfall vergessen machen.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.