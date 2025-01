EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 29.428 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 19.868 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen ...

Erwerb von 29.428 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 19.868 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen des angepassten und neu gefassten Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 1. März 2023 als Bonus), die durch Ausgabe von 39.735 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) erfüllt werden. Eine Gesamtzahl von 10.307 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.