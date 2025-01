Devisen: Eurokurs wenig verändert bei 1,04 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert und hielt sich in der Nähe von 1,04 US-Dollar. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0392 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt haben die Anleger Daten zur Preisentwicklung in großen Volkswirtschaften der Eurozone im Blick. In Frankreich hat sich die Inflation überraschend nicht weiter verstärkt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Januar im Jahresvergleich um 1,8 Prozent und damit genauso stark wie im Dezember. Im weiteren Handelsverlauf werden auch Daten aus Deutschland veröffentlicht.

In der Eurozone insgesamt wird für Januar ein erneuter Anstieg der Inflationsrate auf 2,5 Prozent erwartet, nachdem die Jahresrate im Dezember auf 2,4 Prozent gestiegen war. Im gemeinsamen Währungsraum liegt die Teuerung über der von der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent. Trotz der erhöhten Inflation hatte die EZB am Donnerstag die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank dürfte sich der Fokus am Devisenmarkt im weiteren Handel stärker auf die Zollpolitik der neuen US-Regierung richten. Nach den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB stehe die Frage im Mittelpunkt des Interesses, "ob die USA zum 1. Februar einen generellen 25-Prozent-Zoll gegen Kanada und Mexiko verhängen werden", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Die Experten rechnen mit deutlichen Marktreaktionen, falls die Zölle tatsächlich erhoben werden./jkr/jha/