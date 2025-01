Subvention gekürzt - AstraZeneca streicht britische Großinvestition

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Der Pharmakonzern AstraZeneca streicht eine geplante Großinvestition in sein Impfstoffwerk im nordenglischen Speke, nachdem die britische Regierung offenbar ihre Subventionen für das Projekt gekürzt hat.

"Nach Gesprächen mit der derzeitigen Regierung verfolgen wir unsere geplante Investition in Speke nicht mehr", sagte ein Sprecher von AstraZeneca. Mehrere Faktoren hätten die Entscheidung beeinflusst, darunter ein niedrigeres Angebot im Vergleich zum Vorschlag der vorherigen Regierung. Geplant waren in dem Werk im Liverpooler Stadtteil Speke Investitionen von 450 Millionen Pfund (535 Millionen Euro).

Die "Financial Times" hatte im August 2024 berichtet, AstraZeneca habe gewarnt, dass es seinen Standort zur Impfstoffproduktion von Großbritannien in die USA verlagern könnte, da die Gespräche mit der Labour-Regierung über staatliche Beihilfen in eine Sackgasse geraten seien. Der Zeitung zufolge wollte Finanzministerin Rachel Reeves damals die staatlichen Zuwendungen an das Impfzentrum auf 40 Millionen Pfund reduzieren, nachdem die konservative Regierung rund 90 Millionen Pfund in Aussicht gestellt hatte.

