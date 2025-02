EQS-News: Hawesko-Gruppe bestätigt die Umsatz- und Ergebniserwartungen für 2024

EQS-News: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Hawesko-Gruppe bestätigt die Umsatz- und Ergebniserwartungen für 2024



04.02.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 4. Februar 2025. Die Premium-Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von € 637 Mio. und ein operatives Ergebnis (EBIT) von € 32 Mio. vorbehaltlich der Abschlussprüfung erzielt und befindet sich innerhalb der vom Vorstand ausgegebenen Prognose. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) beträgt € 57 Mio. und erreicht damit das Vorjahresniveau.

Im herausfordernden Jahr 2024, geprägt von niedrigen Konsumausgaben der privaten Haushalte, verzeichnete die Hawesko-Gruppe im Jahresverlauf eine positive Dynamik. Nach einem vergleichsweise schwachen Start ins Jahr 2024 gelang es allen Segmenten der Unternehmensgruppe, die Umsätze schrittweise an das Vorjahresniveau heranzuführen. Im vierten Quartal konnte im Weihnachtsgeschäft eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr erreicht werden.

Diese Dynamik zog sich wie ein roter Faden durch alle drei Segmente, wobei sich das Segment Retail am stabilsten entwickelte und insgesamt nur knapp unter dem Vorjahr blieb

(-1 Prozent). Das Segment E-Commerce verbesserte sich ebenfalls im Jahresverlauf und blieb im Jahr 2024 nur 2 Prozent hinter dem Vorjahr zurück. Das Segment B2B zeigte mit -4 Prozent zum Vorjahr eine schwächere Entwicklung, konnte im vierten Quartal jedoch das größte Wachstum erreichen.

„Nach einem zurückhaltenden Start in das Jahr 2024 konnten wir ab Sommer deutlich an Boden gutmachen und den Trend abschmelzender Umsätze brechen.“, kommentiert Thorsten Hermelink, Vorstandsvorsitzender der Hawesko-Gruppe. „Gleichzeitig haben wir intensiv an unseren Kosten und Strukturen gearbeitet, so dass wir ergebnisseitig sowohl 2024 als auch in den Folgejahren davon profitieren werden. Zudem werden wir weiter durch Innovationen, erweiterte Serviceleistungen und neue Geschäftsmodelle unsere bestehenden und neue Kunden individuell ansprechen und mit unseren Weinen begeistern. Genuss ist und bleibt ein fester Bestandteil im Leben unserer Kundinnen und Kunden.“

# # #

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques’ und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.300 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Herausgeber:

Hawesko Holding SE

Elbkaihaus

Große Elbstraße 145 d

22767 Hamburg

Internet:

hawesko-holding.com Konzerninformationen

hawesko.de Großes Sortiment für Weinliebhaber

jacques.de Jacques‘ Standorte und Online-Angebot

weinco.at Österreichs führender Weinfachhändler

vinos.de Die besten Weine aus Spanien

wirwinzer.de Deutsche Weine direkt vom Erzeuger

tesdorpf.de Traditionsreicher Fine Wine Händler

weinart.de Raritäten und Spitzenweine der Welt

enzo.de Italienische Weine und Lebensart

globalwine.ch Premium-Portfolio für höchste Qualitätsansprüche

weinwolf.de Internationale Weinvielfalt

volume-spirits.de Erlesene Spirituosen-Portfolio

abayan.de Spitzenweine aus Italien

global-wines.cz Omnichannel Premiumhändler in Tschechien

dunker.ee Premiumdistributeur im Baltikum

Presse- und Investor-Relations-Kontakt:

Tel. (040) 30 39 21 00

Fax (040) 30 39 21 05

E-Mail: ir@hawesko-holding.com

04.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Hawesko Holding SE Große Elbstraße 145 d 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 30 39 2100 Fax: +49 40 30 39 2105 E-Mail: ir@hawesko-holding.com Internet: www.hawesko-holding.com ISIN: DE0006042708 WKN: 604270 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2080247

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2080247 04.02.2025 CET/CEST