EQS-News: NORMA Group erhält Großauftrag für Leitungssysteme zur Tankentlüftung

NORMA Group erhält Großauftrag für Leitungssysteme zur Tankentlüftung



05.02.2025

Auftragswert von rund 140 Millionen Euro

Leitungssysteme verhindern, dass Kraftstoffgase in die Umwelt gelangen

Maintal, Deutschland, 5. Februar 2025 – Die NORMA Group hat einen Großauftrag für Tankentlüftungssysteme erhalten. Ab Mitte 2026 bis 2035 wird das Unternehmen einen namhaften europäischen Automobilhersteller mit Tankentlüftungssystemen für Pkw mit Benzinmotor sowie für Plug-in-Hybride beliefern. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund 140 Millionen Euro. Die Tankentlüftungssysteme sorgen dafür, dass Kraftstoffdampf nicht in die Umwelt austritt, sondern regulär verbrannt wird.

Vorstandsvorsitzender Guido Grandi: „Die Transformation der Fahrzeugindustrie hin zu einer klimafreundlichen Mobilität ist im vollen Gange, vorangetrieben durch immer strengere Emissionsvorschriften für Fahrzeuge. Als Entwicklungspartner unterstützen wir unsere Kunden darin, diese Vorschriften zu erfüllen. Emissionsarme Mobilität durch sparsame, möglichst saubere Verbrennungsfahrzeuge ist ein wichtiger Zwischenschritt, während die Elektromobilität an Fahrt aufnimmt.“

Der Großauftrag umfasst die Entwicklung und Produktion von Tankentlüftungssystemen für verschiedene Modelle des Herstellers. Die Systeme bestehen aus mehreren Kunststoffrohren und Steckverbindern. Die NORMA Group fertigt sie in Subotica in Serbien und in Qingdao in China. Der Kunde montiert die Systeme in seinen Werken in Europa, Asien und Amerika in seine Fahrzeuge.

Benzin enthält flüchtige Schadstoffe, die durch Verdunstung in die Luft freigesetzt werden können. Die Tankentlüftungsleitung der NORMA Group wird an den Tank angeschlossen und verhindert, dass Kraftstoffdämpfe von dort direkt in die Umwelt entweichen. Stattdessen leitet das Entlüftungssystem die Benzindämpfe aus dem Tank in einen Aktivkohlebehälter. Dort werden die Dämpfe gespeichert und später dem regulären Verbrennungsprozess zugeführt. Unter anderem die Emissionsstandards Euro 6 und China 6 enthalten strikte Grenzwerte für sogenannte Verdunstungsemissionen von Benzinfahrzeugen.

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.

