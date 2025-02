AKTIE IM FOKUS: Talanx nehmen nach Eckdaten wieder Rekordhoch in den Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreulich ausgefallene Eckdaten für 2024 haben der zuletzt schwächelnden Rally der Talanx-Aktien neuen Schwung verliehen. Die Papiere des Versicherungskonzerns waren am Freitag in der Spitze um bis zu 2,6 Prozent auf 84,55 Euro angesprungen und hatten damit wieder Kurs auf das Mitte Dezember bei 86,40 Euro erreichte Rekordhoch genommen. Am späten Vormittag stand unter den besten Titeln im MDax noch ein Plus von 1,6 Prozent zu Buche. Der Index der mittelgroßen Werte legte moderat zu.

Talanx hatte 2024 so viel verdient wie nie zuvor. Der Überschuss wuchs etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Den Rekordgewinn verdankte der Versicherungskonzern guten Geschäften in der Erst- und Rückversicherung.

Talanx profitiere stark von seinem Mehrheitsanteil an dem Rückversicherer Hannover Rück , schrieb Analyst Werner Schirmer von der Landesbank Baden-Württemberg. Zudem wirke die Expansion in Lateinamerika vielversprechend, wo Talanx nun der zweitgrößte Schaden- & Unfallversicherer für Privatkunden sei. Ferner sei die Struktur der Kapitalanlagen des Konzerns recht konservativ./la/jha/