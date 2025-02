EQS-News: FORTEC Elektronik AG: Umsatz- und Ergebniszahlen nach 6 Monaten unter Vorjahresniveau

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

FORTEC Elektronik AG: Umsatz- und Ergebniszahlen

nach 6 Monaten unter Vorjahresniveau

Konzernumsatz mit 36 Mio. EUR rund 23 % unter Vorjahresniveau (VJ: 47,0 Mio. EUR)

Operatives Konzern-EBIT mit 0,2 Mio. EUR (VJ: 4,5 Mio. EUR) deutlich unter Vorjahreswert

Auftragsbestand zum 31. Dezember 2024 mit 56,0 Mio. EUR weiterhin auf stabilem Niveau (30. September 2024: 57,2 Mio. EUR)

Die FORTEC Elektronik AG verzeichnet nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 aufgrund herausfordernder gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen ein Ergebnis unter Vorjahresniveau.

Der FORTEC Konzern erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahr 2024/2025 (01. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024) einen Umsatz von rund 36 Mio. EUR und liegt damit rund 23 % unter dem Vorjahreswert von 47,0 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als ein wichtiger Erfolgsindikator lag mit rund 0,2 Mio. EUR deutlich unter dem Wert des Vorjahres (VJ: 4,5 Mio. EUR). Die darauf basierende EBIT-Marge reduzierte sich entsprechend von 9,6 % auf 0,5 %. Der Konzernüberschuss belief sich nach vorläufigen Berechnungen auf 0,2 Mio. EUR (VJ: 3,2 Mio. EUR).

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2024 hat sich auf einem Niveau von 56,0 Mio. EUR normalisiert.

Der Vorstand der FORTEC Elektronik AG hat aufgrund der vorläufigen Zahlen, der anhaltend konjunkturellen Schwäche und der akuten geopolitischen Herausforderungen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 80,0 Mio. EUR und 95,0 Mio. EUR (bisher: 95,0 Mio. EUR bis 110 Mio. EUR) und einem Konzern-EBIT zwischen 4,0 Mio. EUR und 6,0 Mio. EUR (bisher: 6,0 Mio. EUR bis 8,0 Mio. EUR).

Mit der Anpassung der kurzfristigen Prognose ist auch eine zeitliche Verschiebung für die mittelfristige Prognose aus dem Jahr 2023 notwendig. Das mittelfristige Umsatzziel von 120,0 Mio. EUR bis 130,0 Mio. EUR wird von 2026 auf 2030 verschoben.

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: „Auch wenn wir positive Signale für das zweite Halbjahr sehen, fehlt die nötige Dynamik, um die ersten zwei Quartale vollständig zu kompensieren und unser ursprüngliches Ziel zu erreichen. Daher stehen wir aktuell in noch engerem Austausch mit unseren Kunden, um gemeinsame Strategien zu entwickeln, trotz anstehender Strafzölle und bestehender Sanktionslisten, die Lieferfähigkeit, wenn nötig auch mit alternativen Produkten, sicherzustellen. Das Jubiläumsjahr wird auf jeden Fall erneut ein Jahr mit besonderen Herausforderungen.“

Der geprüfte Konzernjahresbericht wird ab dem 27. März 2025 auf der Website der Gesellschaft unter https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zur Verfügung stehen.

Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

