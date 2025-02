EQS-Adhoc: technotrans legt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 vor

EQS-Ad-hoc: technotrans SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

technotrans legt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 vor



12.02.2025 / 21:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





technotrans legt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 vor

Konzernumsatz in Höhe von 238,1 Mio. € und Konzern-EBIT-Marge von 5,2 % liegen leicht unter den prognostizierten Bandbreiten

Ausschlaggebend für die Entwicklung waren unerwartete, konjunkturbedingt geringere kundenseitige Abrufe insbesondere im Dezember 2024

Performance im 4. Quartal 2024 gegenüber den Vorquartalen im Geschäftsjahr 2024 gesteigert (Konzernumsatz: 62,5 Mio. €, Konzern-EBIT-Marge: 7,6 %)

Konzern-EBIT-Marge hätte im Geschäftsjahr 2024 ohne temporäre Aufwendungen für Abfindungen und die Neuorganisation 6,0 % erreicht

Sassenberg, 12. Februar 2025 - Dem Vorstand der technotrans SE liegen mit dem heutigen Tag die vorläufigen und noch nicht testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor. Im 4. Quartal 2024 hat der technotrans-Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz in Höhe von 62,5 Mio. € bei einer Konzern-EBIT-Marge von 7,6 % erzielt und damit die Performance gegenüber den Vorquartalen des Geschäftsjahres 2024 nochmals deutlich gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2024 ergibt sich hieraus ein vorläufiger Konzernumsatz in Höhe von 238,1 Mio. € bei einer vorläufigen Konzern-EBIT-Marge von 5,2 % sowie ein vorläufiger ROCE von 11,8 %.

In der Konzern-EBIT-Marge wurden temporäre Aufwendungen für Abfindungen und die Neuorganisation in Höhe von 2,1 Mio. € verarbeitet. Ohne diese Aufwendungen hätte technotrans im Geschäftsjahr 2024 eine Konzern-EBIT-Marge von 6,0 % erzielt.

Der vorläufige Konzernumsatz sowie die vorläufige Konzern-EBIT-Marge liegen damit leicht unter der aktuellen Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die einen Konzernumsatz am unteren Ende der Bandbreite von 245 Millionen € bis 270 Millionen € bei einer Konzern-EBIT-Marge am unteren Ende der Spanne von 5,5 % bis 7,5 % vorsieht. Zudem unterschreitet der vorläufige ROCE die aktuelle Prognose, die am unteren Ende der Bandbreite zwischen 14,0 % und 16,0% liegt.

Ausschlaggebend für die Entwicklung waren unerwartete, konjunkturbedingt geringere Abrufe seitens der Kunden insbesondere im Dezember 2024.

Der Jahres- sowie der Konzernabschluss der technotrans SE werden am 2. April 2025 veröffentlicht.

Kontakt: technotrans SE, Investor Relations, Frank Dernesch, Tel. +49 (0)2583/301-1868,

E-Mail: frank.dernesch@technotrans.de

Ende der Ad-hoc Mitteilung

Ende der Insiderinformation

12.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: technotrans SE Robert-Linnemann-Str. 17 48336 Sassenberg Deutschland Telefon: +49 (0)2583 - 301 - 1000 Fax: +49 (0)2583 - 301 - 1030 E-Mail: info@technotrans.de Internet: http://www.technotrans.de ISIN: DE000A0XYGA7 WKN: A0XYGA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2085563

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2085563 12.02.2025 CET/CEST