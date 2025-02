Umfrage: Vier von fünf Firmen investieren in Energieeffizienz

LUXEMBURG (dpa-AFX) - 80 Prozent der deutschen Unternehmen investierten laut einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) im vergangenen Jahr in Maßnahmen, um ihre Energieeffizienz zu steigern. Das sind demnach deutlich mehr als im EU-Durchschnitt von 65 Prozent. Insgesamt gaben 94 Prozent der befragten deutschen Firmen an, Investitionen im Bereich Klimaschutz getätigt zu haben, um so ihre Treibhausgas-Emissionen zu senken.

Gleichzeitig sehen viele Unternehmen in Deutschland in strengeren Auflagen zum Klimaschutz ein Risiko. 40 Prozent gaben dies an, vor allem größere Unternehmen. Für seine jährliche Investitionsumfrage befragte die EIB rund 12.000 Unternehmen aus der EU, darunter rund 600 aus Deutschland.

Drohnen statt Internet der Dinge

Überdurchschnittlich viele deutsche Unternehmen investierten im EU-Vergleich auch in digitale Technologien. In fünf von sieben abgefragten Bereichen liegt Deutschland hier über dem EU-Schnitt, besonders im Bereich Drohnen. Hier investierten 36 Prozent der befragten deutschen Firmen, 10 Prozentpunkte mehr als im Schnitt. Anders sieht es hingegen beim sogenannten Internet der Dinge aus, hier investierten 39 Prozent im Vergleich zu EU-weit 44 Prozent. Als Internet der Dinge werden miteinander verbundene Geräte und Systeme bezeichnet, die Daten sammeln und tauschen können und über das Internet überwacht oder ferngesteuert werden.

Viele Hürden für Investitionen

Laut dem Bericht wurde in Deutschland aber wie schon in den Jahren zuvor weniger investiert als noch vor der Corona-Pandemie. Demnach lagen die Gesamtinvestitionen im zweiten Quartal 2024 fünf Prozentpunkte unter denen von Anfang 2020 und damit sogar noch niedriger, als in den Quartalen zuvor. Einen Großteil davon machten vor allem gesunkene Unternehmensinvestitionen aus.

Als Hürden nannten die befragten Unternehmen dabei etwa den Fachkräftemangel (90 Prozent), eine unsichere Zukunft (85 Prozent), Vorschriften für Unternehmen (83 Prozent) oder Energiepreise (83 Prozent)./gut/DP/tih