Eckert & Ziegler - Kleiner Boden, großer Boden …

… so titelten wir Ende Januar in Bezug auf die Eckert & Ziegler-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. Januar). Und tatsächlich aus dem seinerzeit beschriebenen, verschachtelten Kursmuster konnte der Titel lehrbuchmäßig Kapital schlagen. Aktuell stehen die Hochpunkte der Jahre 2022 und 2023 bei knapp 60 EUR zur Disposition. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über diese Schlüsselbarrieren, dann wäre auch die große, untere Umkehr der letzten drei Jahre vervollständigt. Die große Trendwendeformation hält dann ein Anschlusspotenzial von rund 30 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 90 EUR bereit. Neben der kleineren Bodenbildung lässt die hohe Relative Stärke (Levy) sowie das bestehende MACD-Kaufsignal auf einen nachhaltigen Ausbruch hoffen. Überhaupt zählt das Papier derzeit zu den absoluten Momentumwerten des deutschen Kurszettels. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um das Phänomen „verschachteltes Kursmuster“ nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, den Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 56,05 EUR) nicht mehr zu unterschreiten. Auch für bestehende Engagements kann der Stop-Loss zur Gewinnsicherung auf dieses Level nachgezogen werden.

Eckert & Ziegler (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Eckert & Ziegler

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

