EQS-News: DEFAMA mit weiteren Vermietungserfolgen

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Immobilien

DEFAMA mit weiteren Vermietungserfolgen



13.02.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DEFAMA mit weiteren Vermietungserfolgen

•

Neuabschluss und Verlängerung mehrerer größerer Mietverträge

•

Annualisierter FFO steigt auf 12,3 Mio. €

•

Vermietungsquote verbessert sich auf fast 97%

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat eine Reihe von Verträgen und Vereinbarungen geschlossen, zu einer Steigerung der annualisierten Nettomieten auf 27 Mio. € führen und die Vermietungsquote auf fast 97% erhöhen.

So konnte DEFAMA für das seit Juli 2024 leerstehende Objekt in Sternberg neue langfristige Mietverträge mit TEDi und EDEKA schließen. Für den dafür erforderlichen Umbau wurde bereits ein Bauantrag gestellt. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen ist die Immobilie wieder vollvermietet.

In Puderbach gewann DEFAMA mit Rossmann einen neuen Ankermieter, mit dem ab Mai die derzeit noch von Norma belegte Fläche umgebaut und erweitert wird. Für die aufgrund der Ansiedlung eines modernen Drogeriemarktes deutlich attraktiveren übrigen Leerflächen haben mehrere weitere potenzielle Mieter konkretes Interesse angemeldet, womit auch hier die Vollvermietung des Objekts absehbar ist.

In Albstadt konnte ACTION als neuer langfristiger Ankermieter gewonnen werden, welcher die zum Jahresende freigewordene ehemalige Penny-Fläche übernimmt. In Brand-Erbisdorf schloss DEFAMA für die leerstehende ehemalige Deichmann-Fläche einen neuen langfristigen Mietvertrag mit Getränke Hoffmann, dem größten deutschen Getränkehändler. Darüber hinaus hat KiK seinen Mietvertrag am Standort vorzeitig verlängert.

Die Mieterträge des Gesamtportfolios werden sich nach Abschluss aller Baumaßnahmen durch die geschlossenen neuen Verträge auf 27 Mio. € p.a. erhöhen. Der annualisierte FFO steigt damit auf 12,3 Mio. € bzw. 2,56 € je Aktie.

Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin

Internet: www.defama.de

Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail: schrade@defama.de

13.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 555 79 26 - 0 Fax: 030 - 555 79 26 - 2 E-Mail: info@defama.de Internet: www.defama.de ISIN: DE000A13SUL5 WKN: A13SUL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 2085657

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2085657 13.02.2025 CET/CEST