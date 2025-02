EQS-News: Erste Daten zur Behandlung von muskelinvasivem Blasenkrebs mit Lu177-PentixaTher von Pentixapharm werden auf der ASCO-GU 2025 präsentiert

EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

Erste Daten zur Behandlung von muskelinvasivem Blasenkrebs mit Lu177-PentixaTher von Pentixapharm werden auf der ASCO-GU 2025 präsentiert



13.02.2025 / 14:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, Deutschland, 13. Februar 2025 – Daten zur erstmaligen Anwendung einer Radioligandentherapie bei muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) mit dem Wirkstoff Lu177-PentixaTher von Pentixapharm werden auf dem Genitourinary Cancers Symposium der American Society of Clinical Oncology (ASCO-GU 2025) in San Francisco, Kalifornien, vorgestellt.

Die Präsentation beschreibt eine Fallstudie eines Patienten mit fortgeschrittenem MIBC, der zunächst mit drei Zyklen einer neoadjuvanten Kombinationstherapie behandelt wurde. Anschließend erfolgte eine intravesikale Applikation des CXCR4-rezeptorgerichteten Radiopharmazeutikums von Pentixapharm. Eine vorherige Bildgebung mittels Ga68-PentixaFor PET/CT wies die Expression des CXCR4 Rezeptors nach, woraufhin eine gezielte Instillation von Lu177-PentixaTher zur Eliminierung verbliebener Tumorzellen durchgeführt wurde. Die pathologische Untersuchung nach einer transurethralen Resektion zeigte eine vollständige Remission, was das Potenzial einer blasenprotektiven Therapie unterstreicht.

Die Instillationstherapie bei Blasenkrebs ermöglicht eine lokalisierte Behandlung mit höherer Präzision und reduzierter systemischer Belastung, wodurch das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen minimiert wird.

Diese ersten Daten erweitern die wachsende Evidenzbasis für CXCR4 als therapeutisches Zielmolekül in verschiedenen onkologischen Indikationen. Bislang wurden mehr als 100 Patienten mit PentixaTher behandelt, was die Grundlage für ein von Pentixapharm initiiertes klinisches Entwicklungsprogramm bildet. Im November vergangenen Jahres wurde der erste Patient in eine vom Prüfarzt initiierte Phase-I/II-Studie zur Behandlung von akuter myeloischer und lymphoblastischer Leukämie (AML/ALL) in Nantes, Frankreich, aufgenommen.



Details:

Referent: Dr. Ralph Wirtz

Session: Poster Session B

Datum: 14. Februar 2025

Uhrzeit: 11:30 - 12:45 Uhr (PT)

Ort: ASCO-GU 2025, San Francisco, Kalifornien

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg, das sich der Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Radiopharmazeutika widmet. Die Pipeline umfasst CXCR4-gerichtete Verbindungen sowie radionuklid-gekoppelte Antikörper in frühen Entwicklungsstadien, die hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre, endokrine und entzündliche Erkrankungen adressieren.

Kontakt:

Pentixapharm Holding AG

Phillip Eckert, Investor Relations

ir@pentixapharm.com

Tel. +49 30 94893232

www.pentixapharm.com

13.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Pentixapharm Holding AG Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin Deutschland E-Mail: info@pentixapharm.com Internet: https://www.pentixapharm.com/ ISIN: DE000A40AEG0 WKN: A40AEG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2086021

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2086021 13.02.2025 CET/CEST