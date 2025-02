Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Aktionäre genehmigen Antrag auf freiwillige Dekotierung der Swiss Steel Holding AG Aktien



17.02.2025 / 18:31 CET/CEST





Emmenbrücke, 17. Februar 2025 – Swiss Steel Holding AG, ein führender Anbieter von Speziallangstahl, gibt bekannt, dass ihre Aktionäre an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats auf freiwillige Dekotierung der Aktien von der SIX Swiss Exchange zugestimmt haben.

Die Aktionäre haben den Antrag mit einer Mehrheit von 98.83 % der vertretenen Stimmen angenommen. Damit folgt die Swiss Steel Group ihrer strategischen Ausrichtung, die sich auf operative Effizienz, strukturelle Vereinfachung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit konzentriert.

Die freiwillige Dekotierung erfolgt vor dem Hintergrund einer veränderten Aktionärsstruktur mit sehr tiefem Streubesitz von 11.29 % und in der Folge eines äusserst geringen Handelsvolumens der Swiss Steel Holding AG Aktien. Gleichzeitig stehen die administrativen Kosten und regulatorischen Anforderungen einer Börsennotierung in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen für die Aktionäre.

Swiss Steel Group hat das freiwillige Dekotierungsgesuch beim SIX Regulatory Board bereits eingereicht. Die SIX Swiss Exchange wird über die Genehmigung und den letzten Handelstag entscheiden. Üblicherweise liegt der letzte Handelstag zwischen drei und zwölf Monaten nach Genehmigung durch die Börse.

Um den Aktionären weiterhin eine Möglichkeit zum Handel ihrer Aktien zu bieten, plant die Swiss Steel Group, den Handel an einer ausserbörslichen Handelsplattform zu ermöglichen.

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Speziallangstahlprodukten. Dank der ausschliesslichen Verwendung von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen ist die Gruppe eines der relevantesten Unternehmen in Europa im Bereich der Kreislaufwirtschaft und gehört zu den Marktführern im Bereich nachhaltig produzierter Stahl – Green Steel. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Vertriebsunternehmen in über 30 Ländern und bietet durch ihre starke lokale Präsenz eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Baustahl, Edelstahl und Werkzeugstahl an. Die Swiss Steel Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden EUR mit etwa 8.800 Mitarbeitern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen, mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse, Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Gesellschaft, können aber wesentlich von künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Die hier enthaltenen Informationen werden mit der Veröffentlichung dieses Dokuments abgegeben. Die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nicht aktualisiert aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus irgendeinem anderen Grund.

