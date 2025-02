APA ots news: Volksbanken nehmen Gen Z ins Visier

Zum Jugendkonto der Volksbanken gibt es jetzt brandneue Designs für Debit Mastercards. Wien (APA-ots) - Für alle, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen, haben die Volksbanken die Karten neu gemischt. Bei Eröffnung eines Jugendkontos gibt es die Debit Mastercard jetzt in brandneuen Designs . Darüber hinaus sammeln junge Volksbank-Kundinnen und -Kunden Bonuspunkte, die gegen attraktive Gutscheine und Geschenke eingetauscht werden können. Zwtl.: Karten, die einfach matchen Unter dem Motto "Nimm die Zukunft in die Hand. Dein Leben ist bunt, genau wie deine Karte." starten die Volksbanken mit einem Jugendschwerpunkt in den Frühling. Star der Kampagne sind die überraschenden Kartendesigns. Mit unterschiedlichsten Designs der Debit Mastercard soll das Leben der jungen Kundinnen und Kunden noch bunter und das kontaktlose Bezahlen noch individueller werden. Ganz egal, ob auf dem Weg zur nächsten Party, zum Date oder zu den Sternen - die Volksbanken haben das passende Design. Zur Auswahl stehen: - die bunte Feierlaune, mit der die Nacht zum Tag wird, - ein Design zum Verlieben, das bei jedem Swipe am Kartenlesegerät matcht und - eine Karte, die den Weg in unendliche Weiten ebnet. "Das Leben ist farbenfroh und das soll sich auch in den Alltagsgegenständen widerspiegeln, die wir täglich in die Hand nehmen. Wir haben für unsere Kundinnen und Kunden Motive designt, die ihren Alltag bunter machen und mit denen man jedenfalls aus der Masse heraussticht", sagt Sonja Schörgenhofer, Leitung Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG. Zwtl.: Attraktive Prämien mit dem Bonuspunkte-Programm Ob Schüler, Lehrling oder Student - um positiv in die Zukunft zu schauen, braucht es Sicherheit und Flexibilität: Mit dem Bonuspunkte- Programm der drei Volksbank-Jugendkonten (Aktivkonto, Lehrlingskonto oder Studentenkonto) sammeln Jugendliche für Meilensteine in ihrem Leben Bonuspunkte, die sie dann gegen attraktive Goodies eintauschen können. Bonuspunkte gibt es etwa für Transaktionen über das Jugendkonto, beim Abschluss neuer Bankprodukte, zum Geburtstag, Zeugnis oder Lehrabschluss. Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 30,8 Mrd. Euro und betreut mit 3.128 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente) in 232 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.6.2024). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Mag. Karin Werner Telefon: +43 1 40 137 6002 E-Mail: karin.werner@volksbankwien.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0044 2025-02-18/10:04