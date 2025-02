EQS-News: naoo entwickelt KI-gestützten Empfehlungsalgorithmus mit 8-mal relevanteren Inhalten

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

naoo entwickelt KI-gestützten Empfehlungsalgorithmus mit 8-mal relevanteren Inhalten



Pressemitteilung

naoo entwickelt KI-gestützten Empfehlungsalgorithmus mit 8-mal relevanteren Inhalten

naoo hat einen fortschrittlichen, KI-gestützten Empfehlungsalgorithmus entwickelt, der auf seiner Hochgeschwindigkeits-Graphdatenbank basiert.

Der neue Algorithmus, genannt "naoo Sense", zeigt gemäss ersten Tests eine mindestens 8-fache Verbesserung der Empfehlungsrelevanz.

Das System wurde entwickelt, um die Nutzerbindung durch personalisierte Inhalte und Echtzeit-Interaktionen zu erhöhen.

Durch die Integration von Loyalitätsprogrammen, Punkten und Gamification-Elementen strebt naoo eine grundlegend verbesserte Social-Media-Erfahrung an.

Zug/Zürich, 18. Februar 2025 – Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU), Betreiberin der einzigartigen Social-Media-App naoo, hat mit naoo Sense, seinem eigens entwickelten KI-gestützten Empfehlungssystem, eine neue Stufe der Personalisierung erreicht. Erste Tests zeigen, dass naoo Sense 8-mal relevantere Inhalte als Vergleichsmodelle liefert und damit die Grundlage für eine fesselnde und nahtlose Nutzererfahrung mit der Social-Media-Anwendung naoo schafft.

naoo Sense nutzt eine Hochgeschwindigkeits-Graphdatenbank und Machine Learning, um massgeschneiderte Beiträge, Videos und Produktangebote bereitzustellen. Durch die Analyse von Nutzerinteressen und Echtzeit-Interaktionen liefert das System Inhalte, die individuell zugeschnitten sind.

Das Empfehlungssystem enthält mehrere fortschrittliche Funktionen, um eine grundlegend verbesserte Nutzererfahrung zu bieten: Dazu gehört eine Echtzeit-Personalisierung, die sofort Content-Empfehlungen ausgibt. Diese basieren auf aktuellen Nutzeraktionen. Das gilt auch für neue Community-Mitglieder, die so umgehend den für sie massgeschneiderten Content angeboten bekommen. Selbst wenn sich Nutzerpräferenzen über den Zeitverlauf verändern, nimmt naoo Sense eine entsprechende Neugewichtung vor und priorisiert so kontinuierlich den Content-Flow für den jeweiligen Nutzer.

Der Rollout von naoo Sense ist für das zweite Quartal 2025 geplant. Derzeit laufen noch weitere Tests und Optimierungen, um die bestmögliche Leistung sicherzustellen.

"Diese Testergebnisse zeigen das bemerkenswerte Potenzial von naoo Sense", sagt Gabriel Höhener, Chief Product Officer von naoo. "KI bleibt ein zentraler Investitions- und Entwicklungsbereich für naoo. Wir erwarten, dass die Plattform in diesem Bereich in den kommenden Monaten stark wachsen wird."

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Kontaktdetails

Medien und Investoren

Karl Fleetwood, Chief Operating Officer, karl.fleetwood@naoo.com

Axel Mühlhaus / Jessica Pommer

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

E-Mail: naoo@edicto.de

Users und Community

Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com

