Die Vaudoise im Einsatz für den Tennisnachwuchs mit Swiss Tennis



Lausanne, 19. Februar 2025 – Die Vaudoise Versicherungen verlängern ihre Partnerschaft mit Swiss Tennis für die nächsten drei Jahre. Dieses nachhaltige Engagement unterstützt den Schweizer Tennisnachwuchs und soll Kinder inspirieren, um so die Zukunft des Amateur-Tennis und der Schweizer Champions von morgen sicherzustellen.

Die Vaudoise Versicherungen sind seit Januar 2022 Main Partner von Swiss Tennis und engagieren sich aktiv für den Schweizer Tennisnachwuchs. Jedes Jahr sponsert die Vaudoise sechs Turniere, an denen über 1 200 Spielerinnen und Spieler im Alter von 8 bis 18 Jahren teilnehmen. Die Vaudoise arbeitet mit den wichtigsten Vertretern des Schweizer Tennis zusammen: vom Verband über die Turniere bis hin zu den regionalen Clubs. Sie ist Namenssponsorin aller Tennis-Events für Kinder und Jugendliche: Vaudoise Kids Tennis High School, Vaudoise Team Cup, Vaudoise Junior Cup, Vaudoise Junior Interclub und Vaudoise Junior Champion Trophy (Winter und Sommer). Zudem unterstützt die Vaudoise Ausbildungsprogramme von Swiss Tennis, dem drittgrössten Schweizer Sportverband. Ab 2026 wird die Vaudoise mit Swiss Tennis neue Projekte zur Förderung des Tennissports für die Jüngsten entwickeln, um ihnen diese Sportart auf spielerische Weise näherzubringen. «Dank unserer Partnerschaft mit der Vaudoise werden die grössten Talente im Tennis längerfristig und gezielt gefördert und wir können jedes Jahr Tausenden von Kindern geeignete Spiel- und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten», erklärt René Stammbach, Präsident von Swiss Tennis. «Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Wurzeln freuen wir uns, die Partnerschaft mit Swiss Tennis fortzuführen. Mit diesem Engagement im Sinne unserer Unternehmenswerte können wir junge Spielerinnen und Spieler in der ganzen Schweiz unterstützen. Sie sind nicht nur die Zukunft des Amateur-Tennis, sondern stehen auch für die nächste Generation von Top-Athletinnen und -Athleten und somit für die Zukunft des Schweizer Tennissports», meint Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise Versicherungen. Parallel zu ihrem Engagement mit Swiss Tennis wird die Vaudoise weiterhin zwei grosse Hoffnungen des Schweizer Tennis unterstützen: Céline Naef und Dominic Stricker. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende: Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

