IRW-News: West Point Gold Corp: West Point Gold erweitert Landpaket von Gold Chain um 30 %

Vancouver, Kanada - 19. Februar 2025 / IRW-Press / West Point Gold, (TSX-V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) (West Point Gold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es weitere 113 Lode Claims auf Land des Bureau of Land Management (BLM) auf seinem Projekt Gold Chain in Arizona abgesteckt hat. Das Projekt Gold Chain besteht jetzt aus 492 Lode Claims auf Land des BLM über insgesamt 9.840 Acres (3.982 Hektar) und 15 patentierten Claims über insgesamt 282 Acres (114 Hektar). Die neuen Claims umfassen das Projekt Gold Chain im Nordwesten entlang der regional bedeutenden Verwerfung Union Pass, wo sie in die Verwerfung Frisco Mine übergeht, die die südwestliche Grenze des Frisco Graben bildet (Abbildung 1).

Dieses erweiterte Gebiet fügt Gold Chain zusätzliche großflächige Ziele hinzu. Während unser kurzfristiger Fokus weiterhin auf der Tyro Main Zone liegt, planen wir, die vielen Ziele auf dem Projektgebiet voranzubringen, um das Skalierungspotenzial von Gold Chain zu bestimmen, sagte Quentin Mai, CEO. Die Ziele mit höchster Priorität sind die Erweiterungen von Tyro im Süden (Sunset und Sunrise Veins) sowie Frisco Graben im Norden, die voraussichtlich die nächsten Bohrziele darstellen werden.

Abbildung 1: Claim-Karte des Projekts Gold Chain mit Geologie

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78567/WestPointGold_190225_DEPRCOM.001.png

Neue Claims wurden im Nordwesten von Gold Chain hinzugefügt

Diese neuen Claims (Abbildung 1) decken größtenteils die nordwestliche Erweiterung eines größeren nordnordwestlich verlaufenden Strukturkorridors ab, der zahlreiche Rhyolith-Flussdome, Rhyolith-Gänge, lokale Vulkanschlote und mehrere wenig erforschte Goldvorkommen in der Black-Mountain-Range beherbergt. Dieser Strukturkorridor, der als Verwerfung Union Pass bekannt ist, ist eine mächtige Zone an parallelen Strukturen, einschließlich der Verwerfung Frisco Mine, die das primäre Ziel des Frisco Graben-Ziels des Unternehmens ist. Kurz gesagt, diese Verwerfungszone definiert die nördliche Grenze von Katherine Horst, wo miozänes Vulkangestein auf präkambrisches Gestein versetzt und aufgeschichtet wurde (Abbildung 1). Der Korridor wurde von Rhyolith-Gängen durchdrungen und anschließend von mehreren Quarzereignissen, darunter drei Phasen goldführender Quarzereignisse, mineralisiert. Vorläufige Kartierung und Beprobung haben mächtige Zonen mit Quarzadern in den präkambrischen Gesteinen und lokale hydrothermale Brekzienkörper ergeben. Die mineralisierte Zone wurde grob über 7 Kilometer definiert, wo sie unter Quaternary-Kies im Westen verschwindet. Zahlreiche Gruben und kleine Schächte (<20 m) wurden identifiziert und bezeugen das Vorkommen von Goldmineralisierung. Frühere Beprobungen ergaben bis zu 2,07 g/t Au.

Die Aufnahme dieses sehr aussichtsreichen Strukturkorridors in das Explorationsportfolio des Unternehmens bietet ein sehr zugängliches, wahrscheinlich oberflächennahes Ziel. Die nächsten Schritte umfassen Kartierung und Beprobung der Quarzadern und Brekzienkörper, um kurzfristige Ziele besser definieren zu können.

Qualifizierter Sachverständiger / Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war für alle Phasen der Arbeiten verantwortlich, die bisher von Gold79 bei Gold Chain durchgeführt wurden.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold Corp. (vormals Gold79 Mines Ltd.) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich vor allem der Entdeckung und Erschließung von Goldvorkommen in seinen vier Projekten im Bereich des Walker Lane Trend, der sich über die US-Bundesstaaten Nevada und Arizona erstreckt, widmet. West Point Gold konzentriert sich auf die Erschließung einer ersten Ressource in seinem Projekt Gold Chain in Arizona, während der JV-Partner des Unternehmens, Kinross, den Ausbau des Projekts Jefferson Canyon in Nevada verantwortet.

