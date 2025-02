ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Walmart auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 110 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Walmart von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 91 auf 110 US-Dollar angehoben. Das gute vergangene Quartal des Einzelhändlers habe die hohen Markterwartungen sowohl für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft als auch für das Ergebnis je Aktie übertroffen, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Der gedämpfte Ausblick habe zwar die Anlegerstimmung getrübt. Die negative Kursreaktion sei aber übertrieben, da das Management so die Erwartungen eingefangen und Spielraum für eine Anhebung der Ziele geschaffen habe./gl/la

