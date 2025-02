USA: Verbrauchervertrauen trübt sich unerwartet deutlich ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Februar unerwartet deutlich eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 7,0 Punkte auf 98,3 Punkte gefallen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Wert seit Juni 2023 und der stärkste Rückgang seit August 2021. Volkswirte hatten mit 102,5 Punkten gerechnet. Der Wert für den Monat Januar wurde allerdings von 104,1 auf 105,3 Punkte nach oben revidiert.

Besonders deutlich trübte sich im Februar die Erwartungen der Verbraucher ein. Aber auch die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechterte sich.

Die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen habe sich nach einem anfänglichen Optimismus nach dem Wahlsieg von Donald Trump eingetrübt, schreibt das Conference Board. Haushalte und Unternehmen scheinen sich angesichts der Drohungen mit höheren Zöllen vor einer steigenden Inflation zu fürchten. Zumal sich der Inflationsdruck zuletzt wieder zu verstärken scheint und sich der Arbeitsmarkt allmählich abkühle./jsl/he