Aktien Europa Schluss: Trump belastet Kurse mit Zöllen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag unter der Aussicht auf unmittelbar bevorstehende Importzölle der USA gelitten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone verlor 1,00 Prozent auf 5.472,56 Punkte. Damit gab das Börsenbarometer für die Eurozone einen Großteil der Gewinne vom Vortag wieder ab. Der Index pendelte zuletzt zwischen gut 5.400 Zählern und dem Rekordhoch von 5.544 Punkten hin und her.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus der EU angekündigt. Am Donnerstag kündigte er ferner an, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen am 4. März zur Geltung kommen.

Außerhalb der Eurozone sank der Schweizer SMI um 0,65 Prozent auf 12.958,34 Zähler. Der britische FTSE 100 legte gegen den europaweit schwächeren Trend um 0,28 Prozent auf 8.756,21 Punkte zu. Rückenwind erhielt der "Footsie" von hohen Kursgewinnen der Aktien von Rolls-Royce nach optimistischen Aussagen des Triebwerkherstellers./bek/he