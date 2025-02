Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Personal der SPD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Personal der SPD:

"Die Sozialdemokraten sollten sich hüten, den Fehler des Wahlkampfes zu wiederholen, als der Publikumsliebling Pistorius nur eine Nebenrolle spielen durfte und in kaum einer der vielen Wahlarenen im Fernsehen auftauchte. Wenn das jetzt erneut geschieht und er nicht ganz vorne positioniert wird, zum Beispiel als Vizekanzler in einer neuen Regierung, dann ist der Partei wirklich nicht mehr zu helfen. Die SPD muss sich, gerade jetzt im tiefen Tal, daran gewöhnen, dass nicht nur die Favoriten der Funktionärskaste in öffentlichen Ämtern Karriere machen sollten, sondern die beim Volk mehrheitsfähigen Personen."