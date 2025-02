Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Personalie

Susanne De Zordi als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Glarner Kantonalbank vorgeschlagen



Glarus, 27. Februar 2025 – Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank beantragt der ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2025 die Wahl von Susanne De Zordi als neues Verwaltungsratsmitglied. Sie soll die Verwaltungsrätin Sonja Stirnimann auch als Vorsitzende des Prüfungsausschusses ersetzen.

Als neues Verwaltungsratsmitglied schlägt der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank der ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2025 die Wahl von Susanne De Zordi vor. Susanne De Zordi ist bei der BDO AG beschäftigt und leitet schweizweit den Bereich Financial Services, der Finanzmarkt-Teilnehmer mit Prüfungs- oder Beratungsdienstleistungen unterstützt. Vor ihrer Tätigkeit bei der BDO war sie bei einer Beratungsfirma in Zürich und Vaduz tätig und beriet Finanzinstitute in finanzmarktrechtlichen Fragen, war Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin einer Zweigniederlassung. Davor war sie bereits 20 Jahre in Prüfgesellschaften tätig, davon 16 Jahre bei PricewaterhouseCoopers.

Die in Rapperswil-Jona wohnhafte Susanne De Zordi hält ein Diplom als Betriebsökonomin mit Vertiefung in Rechnungswesen/Controlling/Finance und ist Eidg. Dipl. Wirtschaftsprüferin. Seit 2007 ist Susanne De Zordi von der FINMA als Leitende Prüferin für Banken, Vermögensverwalter und Fintech-Unternehmen akkreditiert. Weiter hat Susanne De Zordi diverse Weiterbildungen in den Bereichen Digital Banking, Blockchain Technologie, Digitale Währungen und Nachhaltigkeit abgeschlossen.

Als neue Verwaltungsrätin wird sie auf Sonja Stirnimann folgen (auch als Vorsitzende des Prüfungsausschusses), die sich an der ordentlichen Generalversammlung 2025 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellt. Der Verwaltungsrat dankt Sonja Stirnimann herzlich für ihr grosses Engagement und die wertvolle Mitarbeit in den vergangenen Jahren.

