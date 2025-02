EQS-Adhoc: Effecten-Spiegel AG: Ergebnis zum Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Effecten-Spiegel AG: Ergebnis zum Geschäftsjahr 2024



Effecten-Spiegel AG: Ergebnis zum Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat der Effecten-Spiegel AG hat auf seiner heutigen Sitzung den geprüften Jahresabschluss 2024 der Gesellschaft mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung festgestellt.

Danach schließt die Gesellschaft das Jahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von 11.100 (Vorjahr: -2.372) T€ nach Steuern und Abschreibungen als eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre in ihrer über 50-jährigen Unternehmensgeschichte ab. Dieses Ergebnis resultiert vor allem aus den Sondererträgen aus dem Vergleich mit der Deutschen Bank zur Beendigung des 14 Jahre dauernden Gerichtsverfahrens zur Postbankübernahme sowie dem Verkauf der Beteiligung an der infas Holding AG im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Ipsos DACH Holding AG. Der Nettoinventarwert (NAV) der Effecten-Spiegel AG ist im Geschäftsjahr 2024 von 17,78 € (Stand 31.12.2023) um 22,83 % auf 21,84 € gestiegen. Die Aktionäre sollen an dieser positiven Entwicklung mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7.007 T€ bzw. 2,00 € (0,55 € Basis-Dividende zzgl. 1,45 € Sonder-Dividende) je dividendenberechtigter Stamm- und Vorzugsaktie partizipieren. Für die ES-Vorzugsaktien ergibt sich daraus eine aktuelle Dividendenrendite von 15,27 %, für die ES-Stammaktien von 12,66 %.

Nach Ausschüttung der Dividende wird die Gewinnrücklage der Effecten-Spiegel AG um 4.080 T€ aufgestockt und erreicht zum 31.12.2024 einen Bilanzwert von 8.000 T€. Die Kapitalrücklage beträgt unverändert 51.408 T€. Das Eigenkapital steigt von 64.961 T€ um 16,22 % auf komfortable 75.500 T€, die Bilanzsumme erhöht sich um 16,48 % auf 82.056 T€, was einer Eigenkapitalquote von 92,01 % entspricht.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft ist für Freitag, den 30. Mai 2025, in Düsseldorf geplant.





Düsseldorf, am 28.02.2025 Der Vorstand

