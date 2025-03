EQS-News: Protium Clean Energy Corp. Gibt Ergebnisse Satellitengestützter Gasanalysen Bekannt

EQS-News: Protium Clean Energy Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 3. März 2025) - Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV) (FSE: G071), freut sich, weitere Ergebnisse seiner satellitengestützten Gasanalysen über seinen Konzessionsblock Temiskaming und die umliegenden 11.000 Quadratmeter bekannt zu geben. Das Gebiet liegt um den Temiskaming-See und die Wasserstoffvorkommen der Quebec Innovative Materials Corp. ("QIMC") in Saint Bruno de Guiges. Auf den Firstbrook-Claims von Protium (siehe Pressemitteilung vom 3. Dezember 2024) und zahlreichen Gebieten, einschließlich der Claims von QIMC in Saint Bruno de Guiges in der untersuchten Region, wurden Wasserstoff-Ziele umrissen. Zudem wurden in dem Gebiet weitere vier Gase (Helium, Radon, Methan und Kohlendioxid) entdeckt.

Die Wasserstoffkartierung im Untergrund grenzte erfolgreich Zielgebiete für weitere Bodenuntersuchungen auf den Firstbrook-Claims ab. Auf regionaler Ebene wurden weitere Gebiete mit Potenzial für Wasserstoff im Untergrund ermittelt, darunter tief verwurzelte Verwerfungssysteme und potenzielle eingeschlossene Wasserstoffvorkommen.





To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8142/243069_75fb70f704069b08_002full.jpg

Die Ansammlung von Wasserstoff in Grabenstrukturen hat in letzter Zeit aufgrund seines Potenzials als saubere Energiequelle große Aufmerksamkeit erregt. Gräben sind in der Geologie langgestreckte, von parallelen Verwerfungen begrenzte Vertiefungen. Sie bieten günstige Bedingungen für die natürliche Wasserstoffbildung und -ansammlung. Gräben weisen mehrere wichtige Merkmale auf, die die Bildung eines Wasserstoffvorkommens begünstigen:

Tief verwurzelte Verwerfungssysteme: Diese Verwerfungen können Kanäle sein, durch die Wasserstoff aus tiefen Quellen in geringere Tiefen migriert.

Sedimentäre Schichten: Gräben enthalten oft Sedimentgestein, das als Reservoir für Wasserstoffspeicherung dienen kann.

Strukturelle Fallen: Diese Horst-und-Grabenstrukturen können Bedingungen schaffen, die die Ansammlung von Gasen begünstigen, einschließlich Wasserstoff.

Die Geologie des Timiskaming-Sees eignet sich besonders für die natürliche Wasserstoffbildung:

Sie zeichnet sich durch eine langlebige, bereits bestehende Grundgebirgsstruktur aus, die mit Krustendehnung in Zusammenhang steht. Diese tief verwurzelten Verwerfungssysteme können als Kanäle für die Migration von Wasserstoff aus tiefen Quellen in geringere Tiefen dienen.

Innerhalb des Grabens sind nach unten abgesunkene Ausreißerblöcke aus ordovizisch-silurischem Kalkstein erhalten. Das schafft ein günstiges Umfeld für die Ansammlung von Wasserstoff als strukturelle Fallen.

Mafische Gänge und Schwellen, wie sie auch in anderen bekannten Wasserstoffvorkommen zu finden sind, können als undurchlässige Barrieren wirken und den Wasserstoff darunter einschließen. Auf den Firstbrook-Claims wird die Kobaltgruppe von zahlreichen mafischen Nipissing-Gängen und -Schwellen durchzogen. Diese können als undurchlässige Barrieren den Aufstieg von Wasserstoff an die Oberfläche begrenzen, ähnlich wie Kohlenwasserstofffallen in Öl- und Gasfeldern.

Hier herrschen günstige Bedingungen für die Ansammlung von Wasserstoff:

Geothermischer Gradient: Höhere geothermische Gradienten können die Wasserstoffproduktion fördern.

Radiogene Elemente: Die Anreicherung von radiogenen Elementen im Grundgestein kann zur Wasserstofferzeugung durch Radiolyse beitragen.

Ultramafische Gesteine: Die Serpentinisierung von ultramafischem Gestein im Grundgebirge kann Wasserstoff erzeugen.

Carbonat-Vorkommen: Diese können als Zonen vorübergehender Wasserstoffakkumulation dienen.





To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8142/243069_75fb70f704069b08_003full.jpg

Der Temiskaming-Graben ist in der seismischen Zone West-Quebec seismisch aktiv. Die Reaktivierung von Verwerfungen hat zu Erdbeben mit Epizentren in der Nähe mehrerer großer Grabenverwerfungen geführt. Die Ergebnisse der Untersuchung ergaben, dass 13 der über 1.000 Seen auf einer Länge von vier Kilometern entlang der Cross Lake Fault fünf Gase enthalten: Wasserstoff, Helium, Radon, Methan und Kohlendioxid.

Die Ergebnisse bestätigen das Potenzial der Region für natürlichen Wasserstoff. Die Firstbrook-Claims sind 60 km bzw. 40 km von der Lithosphären-Asthenosphären-Grenze (LAB) entfernt. Die Ergebnisse sind besonders bemerkenswert, da das weltweit größte natürliche Wasserstoffvorkommen im Jahr 2024 in Albanien entdeckt wurde, etwa 30 km von einer LAB-Linie entfernt. Auf dem nordamerikanischen Kontinent wurden ebenfalls Wasserstoff und Helium in der Nähe einer LAB-Linie in Kansas gefunden.

Der Timiskaming-Graben ist eine seismisch aktive Struktur, was das Potenzial für die Anreicherung und Migration von Wasserstoff durch ihre Verwerfungssysteme noch erhöht.

John Ryder P.Geo, eine "Qualifizierte Person" gemäß der Definition des National Instrument 43-101 hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Ryder ist auch ein Berater des Unternehmens.

Über die Protium Clean Energy Corp.

Protium Clean Energy Corp. ist ein junges Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Lokalisierung, den Erwerb und die Erkundung aussichtsreicher Mineralien im umfangreichen Rohstoffbestand Kanadas spezialisiert. Unser Fokus liegt auf der Exploration und Erschließung unserer zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaften Nakina Lithium und Firstbrook Hydrogen in Ontario im Norden Kanadas, sowie auf der Identifizierung und Verfolgung weiterer Vorkommen in den einzelnen Regionen mithilfe verschiedener Satellitenuntersuchungen. Diese erlauben es Protium Clean Energy Corp., schnell und kosteneffizient große Landstriche auszuwerten und das Vorkommen von natürlichen Gasen und wichtigen Mineralien zu bestimmen, die für die moderne Welt erforderlich sind.

Im Namen des Vorstandes

"Marc Branson"

CEO und Direktor

E-Mail: investors@protium.ca

Website: protium.ca

Telefon: 604-816-2555

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Potenzial für natürliche Wasserstoffakkumulationen im Temiskaming-Graben, geplante Explorations- und Folgeaktivitäten auf den Firstbrook-Claims und die Bedeutung regionaler geologischer Vergleiche mit bekannten wasserstoffhaltigen Systemen in Albanien und Kansas. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich der Genauigkeit der Ergebnisse der satellitengestützten Gasanalysen, der Gültigkeit der geologischen Modelle, die Wasserstofferzeugung und -speicherung unterstützen, und der Fähigkeit des Unternehmens, weitere Explorationsaktivitäten zeitnah und effektiv durchzuführen. Diese Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich insbesondere der Möglichkeit, dass Wasserstoff nicht in wirtschaftlich abbaubaren Mengen vorhanden ist, Herausforderungen bei der Einholung von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, sich entwickelnder geologischer Interpretationen, welche die Explorationsprioritäten ändern können, sowie allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen, die sich auf die wirtschaftliche Rentabilität von natürlichem Wasserstoff als Energiequelle auswirken. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Explorationsaktivitäten das Vorhandensein wirtschaftlicher Wasserstoffansammlungen bestätigen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Protium ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht so vorgeschrieben. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, finden Sie in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca.

