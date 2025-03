IRW-News: Leocor Mining Inc.: Leocor Mining durchteuft im Projekt Copper Creek eine halbmassive Sulfidmineralisierung

IRW-PRESS: Leocor Mining Inc.: Leocor Mining durchteuft im Projekt Copper Creek eine halbmassive Sulfidmineralisierung

Vancouver, British Columbia - 3. März 2025 / IRW-Press / Leocor Mining Inc. (das Unternehmen oder Leocor) (CSE: LECR, OTCQB: LECRF; Frankfurt: LGO0) (vormals Leocor Gold Inc.), ein Junior-Rohstoffunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Gold-Kupfer-Projekten im Osten Kanadas konzentriert, freut sich, über den aktuellen Stand des Bohrprogramms auf dem Projekt Baie Verte zu informieren. Beim Projektgebiet handelt es sich um ein rund 2.002 ha großes, zusammenhängendes Explorationsgebiet an der Nord-Zentral-Küste der Insel Neufundland in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador.

Die Bohrmannschaften brachten die Bohrkampagne im Projekt Copper Creek am 27. Februar zum Abschluss, nachdem sie erfolgreich 21 Diamantbohrungen absolviert hatten. Die Bohrausrüstung wird nun auf das Gelände des unternehmenseigenen Projekts Dorset verbracht, um die goldführenden Zielzonen zu erkunden, die anhand der anomalen Oberflächengeochemie, der Auswertung von Messdaten aus bodengestützten Magnetikmessungen sowie der vom Unternehmen im Vorfeld veröffentlichten Ergebnisse aus den Grabungsarbeiten definiert worden waren (siehe Pressemitteilung vom 20. Februar 2025).

Nach den vorhergehenden Berichten über eine mutmaßliche Kupferkiesmineralisierung in 10 der ersten 13 Bohrlöcher des Programms kann das Unternehmen nun mit Freude mitteilen, dass man in mindestens 15 der insgesamt 21 Bohrlöcher der Kampagne auf eine Mineralisierung gestoßen ist, von der man annimmt, dass es sich um eine Kupferkiesformation mit unterschiedlich langen Abschnitten handelt, die nach visueller Schätzung auch unterschiedlich stark ausgeprägt ist. In drei Bohrlöchern wurden Abschnitte mit halbmassivem Pyrit über Bohrlochlängen zwischen 0,2 m und 2,2 m durchteuft. Die wichtigsten Eckdaten werden im Folgenden näher beschrieben.

In Bohrloch 25-CC-012 wurden intermittierende Abschnitte aus vermutlich Kupferkies in Verbindung mit anderen Sulfidmineralien in einer Bohrlochtiefe zwischen 10 m und 80 m durchteuft. Die mineralisierten Abschnitte haben eine Bohrkernlänge zwischen 0,3 m und 3,1 m und enthalten vermutlich Kupferkies mit einem visuell geschätzten Modalwert (Häufigkeit) zwischen 0,1 % (in Spuren vorhanden) und 2 %. Der im Hinblick auf die Kupferkiesansammlung bedeutendste Abschnitt des Bohrlochs zwischen 23,6 m und 26,0 m Tiefe (2,4 m lang) wies eine dünnschichtige Kupferkiesmineralisierung mit einem visuell geschätzten Modalwert von 2 % auf.

In Bohrloch 25-CC-013 wurden intermittierende Abschnitte aus vermutlich Kupferkies in Verbindung mit anderen Sulfidmineralien in einer Bohrlochtiefe zwischen 11,5 m und 80 m durchteuft. Die mineralisierten Abschnitte haben eine Bohrkernlänge zwischen 0,8 m und 12 m und enthalten vermutlich Kupferkies mit einem visuell geschätzten Modalwert zwischen 0,1 % (in Spuren vorhanden) und 1 %. Der im Hinblick auf die Kupferkiesansammlung bedeutendste Abschnitt des Bohrlochs zwischen 40,3 m und 50,7 m Tiefe (10,4 m lang) wies eine blasig ausgeformte Kupferkiesmineralisierung mit einem visuell geschätzten Modalwert von 1 % auf.

In Bohrloch 25-CC-014 wurden intermittierende Abschnitte aus vermutlich Kupferkies in Verbindung mit anderen Sulfidmineralien in einer Bohrlochtiefe zwischen 4,0 m und 88,0 m durchteuft. Die mineralisierten Abschnitte haben eine Bohrkernlänge zwischen 0,3 m und 7,4 m und enthalten vermutlich Kupferkies mit einem visuell geschätzten Modalwert zwischen 0,1 % (in Spuren vorhanden) und 15 %. Der im Hinblick auf die Kupferkiesansammlung bedeutendste Abschnitt des Bohrlochs zwischen 43,9 m und 46,2 m Tiefe (2,3 m lang) wies eine gebänderte Kupferkiesmineralisierung ( visuell geschätzter Modalwert 15 %) auf, die gemeinsam mit Pyrit (visuell geschätzter Modalwert 10 %) auftritt.

In Bohrloch 25-CC-015 wurden intermittierende Abschnitte aus vermutlich Kupferkies in Verbindung mit anderen Sulfidmineralien in einer Bohrlochtiefe zwischen 15,7 m und 119,2 m durchteuft. Die mineralisierten Abschnitte haben eine Bohrkernlänge zwischen 0,3 m und 19,8 m und enthalten vermutlich Kupferkies mit einem visuell geschätzten Modalwert zwischen 0,1 % (in Spuren vorhanden) und 1,0 %. Der im Hinblick auf die Kupferkiesansammlung bedeutendste Abschnitt des Bohrlochs zwischen 64,2 m und 78,7 m Tiefe (14,5 m lang) wies eine blasig ausgeformte Kupferkiesmineralisierung mit einem visuell geschätzten Modalwert von 1,0 % auf.

In Bohrloch 25-CC-017 wurden ab einer Bohrlochtiefe von 52,3 m drei Abschnitte aus halbmassivem bis massivem Pyrit angetroffen. Diese Abschnitte weisen halbmassiven Pyrit mit einem visuell geschätzten Modalwert zwischen 30 und 75 % auf, der Modalwert von Kupferkies beträgt zwischen 0,1 % (in Spuren vorhanden) und 0,5 %.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78757/LeocorMining_030325_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Loch 25-CC-017 von 52,25 m bis 68,4 m. Abschnitte der halbmassiven Pyritmineralisierung sind rot gekennzeichnet.

Ähnlich stieß man auch in Bohrloch 25-CC-018 auf zwei Abschnitte aus halbmassivem Pyrit (60 % Pyrit von 122,7 m bis 123 m Tiefe und 80 % Pyrit von 124 m bis 124,3 m Tiefe). Beide Abschnitte haben eine Bohrlänge von 0,3 m. In Bohrloch 25-CC-019 fand man halbmassiven Pyrit mit einem visuell geschätzten Modalwert von 40 % in einer Lochtiefe zwischen 58,2 m und 59 m (Bohrlänge 0,8 m).

Bohrloch 25-CC-016 durchteufte ebenfalls eine Mineralisierung, bei der es sich vermutlich um Chalkopyrit handelt, jedoch nicht in geschätzten Mengen oder auf Bohrabschnitten, die zu diesem Zeitpunkt als bedeutend erachtet werden.

Zusätzliche Informationen zu den Bohrlöchern 25-CC-020 und 25-CC-021 werden nach der detaillierten Protokollierung bereitgestellt.

Es gilt anzumerken, dass es sich hierbei um vorläufige Beobachtungen handelt und der wahre Gehalt und die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung erst nach Erhalt der Analyseergebnisse bestimmt werden können. Proben der mineralisierten Abschnitte werden derzeit für die geochemische Analyse durch SGS, ein akkreditiertes Labor, vorbereitet. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse innerhalb von vier Wochen vorliegen werden.

Tabelle 1 enthält detaillierte Informationen zu den Standorten der Bohrlochansatzpunkte. Bei den Koordinaten der Bohrlöcher handelt es sich um geplante oder punktuell gemessene Standorte, da die endgültige Vermessung der Standorte aller Bohrlöcher noch nicht abgeschlossen ist.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Neigung Azimut Länge

25-CC-001 556656.4 5529618.4 -45 120 194

25-CC-002 556657.4 5529617.8 -70 120 119

25-CC-003 556699.7 5529594.9 -50 120 74

25-CC-004 556701.7 5529593.3 -70 120 110

25-CC-005 556722.0 5529693.2 -50 120 110

25-CC-006 556724.2 5529691.8 -70 120 95

25-CC-007 556700.7 5529594.6 -50 300 170

25-CC-008 556740.3 5529676.7 -50 120 74

25-CC-009 556739.7 5529677.1 -70 120 69.5

25-CC-010 556707.7 5529653.2 -50 120 89

25-CC-011 556707.7 5529652.5 -70 120 62

25-CC-012 556623 5529588 -50 120 125

25-CC-013 556623 5529588 -70 120 125

25-CC-014 556625.2 5529592.9 -50 120 152

25-CC-015 556626 5529588.4 -70 120 101

25-CC-016 556595.7 5529546.9 -50 120 140

25-CC-017 556598.1 5529546.3 -50 120 62

25-CC-018 556651 5529523 -70 120 134

25-CC-019 556529.1 5529486.9 -60 120 152

25-CC-020 556528.6 5529487.4 -50 120 71

25-CC-021 556528.9 5529487.1 -70 120 80

Ermittlung von Bohrzielen

Mehrere Bohrungen visierten zuletzt Copper Creek Gebiete mit einer bekannten Mineralisierung an, die bei RAB-Bohrungen im Jahr 2022 ermittelt wurden bzw. die zuvor kartierte Strukturen mit einer hydrothermalen Alteration und einer bei Boden- und Gesteinsprobenahmen festgestellten anomalen Basis- und Edelmetallgeochemie aufweisen. Auf dem Claim Dorset konzentrieren sich die Bohrziele auf Bereiche, in denen das Unternehmen während seiner RAB-Bohrkampagne 2022 bedeutende Goldergebnisse erzielte, die in der Pressemeldung des Unternehmens vom 19. September 2023 genauer erörtert wurden. Durchgeführt wird das Bohrprogramm unter der Aufsicht von David Murray, P. Geo, President von Resourceful Geosciences. Das Unternehmen wird Anfang nächster Woche ein Update veröffentlichen.

Das Projekt Dorset hat Potenzial für die Auffindung weiterer Goldvorkommen und das Programm 2025 wird darauf ausgelegt sein, einige der vorrangigen Zonen innerhalb einer markanten 1 x 2 km großen Gold-in-Boden-Anomalie zu überprüfen, die von Leocor im Jahr 2022 abgegrenzt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78757/LeocorMining_030325_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 1: Lage des Projekts Baie Verte im Nordwesten Neufundlands

Weitere Informationen über das Projekt Baie Verte von Leocor, einschließlich eingehender Abbildungen, Bewertungsdetails und historischer Daten, finden Sie auf unserer Webseite.

Qualifizierter Sachverständiger

David Murray, P.Geo., Principal Consultant bei Resourceful Geoscience Solutions Inc., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Minerals Projects, hat die fachlichen Informationen hierin geprüft und genehmigt.

Über Leocor Mining Inc. (vormals Leocor Gold Inc.)

Leocor Mining Inc. ist ein in British Columbia ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Edelmetallprojekten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt derzeit in Atlantik-Kanada liegt. Leocor kontrolliert derzeit mehrere Gold-Kupfer-Projekte in einem erstklassigem Explorationsgebiet innerhalb des produktiven Bergbaudistrikts Baie Verte durch direkten Besitz und Earn-in-Vereinbarungen. Das Portfolio von Leocor in Baie Verte umfasst die Projekte Dorset, Dorset Extension, Copper Creek und Five Mile Brook, die einen zusammenhängenden, fast 2.000 Hektar großen Explorationskorridor bilden. Das Unternehmen kontrolliert auch bezirksgroße Liegenschaften in Nord-Zentral-Neufundland, die als Roberts Arm, Hodges Hill und Leamington (zusammen Western Exploits) bezeichnet werden und über 144.000 Hektar (1.440 Quadratkilometer) an aussichtsreichen Explorationsflächen umfassen. Um mehr zu erfahren, tragen Sie sich bitte in unseren News-Verteiler ein, schauen sich unser Unternehmensvideo an oder sehen unsere Präsentation auf unserer Webseite ein.

