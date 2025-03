TUI baut Angebot preisgünstiger Reisen aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Reisekonzern TUI will künftig das Angebot preisgünstiger Reisen ausbauen.

"Da haben wir durchaus noch Nachholbedarf - wir investieren sehr stark rein, um Lücken im Portfolio zu schließen", sagte der Chef von TUI Deutschland, Benjamin Jacobi, am Dienstag auf der Reisemesse ITB in Berlin. Hintergrund ist zum einen die Pleite des ehemals drittgrößten Anbieters FTI im vergangenen Jahr, der im Budget-Urlaubssegment seinen Schwerpunkt hatte. Zudem gab es zuletzt Hinweise von Vertriebspartnern, dass die Pauschalangebote manchen Kunden zu teuer sind und sie mit dem Buchen noch abwarten. Auch aus diesem Grund nimmt TUI mehr Unterkünfte mit drei Sternen ins Programm.

"Wir haben gut für den Sommer vorgesorgt und nutzen unsere Größe, um vor allem für Familien als preissensible Zielgruppe günstige Preise zu verhandeln", sagte Jacobi. Gästebefragungen bei der Hotelmarke TUI Suneo für günstigen All-Inclusive-Urlaub zeigten, dass auch preisbewusste Urlauber mehrmals im Jahr verreisen wollten.

Mit der Buchungslage für die Hauptsaison im Sommer ist TUI Deutschland nach Worten von Jacobi zufrieden, auch wenn es im Februar eine leichte Flaute gegeben habe. "Es gibt Tendenzen, dass es wackliger wird, für uns ist das aber nicht Besorgnis erregend", sagte der Tourismusmanager.

TUI hatte im Februar erklärt, insgesamt lägen die Buchungen zwei Prozent über Vorjahr für die Sommersaison. Ein leichter Rückgang in Großbritannien stand ein Plus von sechs Prozent in Deutschland gegebenüber.

