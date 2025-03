EQS-News: Pyrum Innovations AG: Pyrum und SUAS GROUP planen den Bau eines gemeinsamen Thermolysewerks in Tschechien

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

Pyrum Innovations AG: Pyrum und SUAS GROUP planen den Bau eines gemeinsamen Thermolysewerks in Tschechien

05.03.2025 / 08:00 CET/CEST



Baubeginn in Tschechien im zweiten Quartal 2025

Jährliche Recyclingkapazität von bis zu 23.000 Tonnen Altreifen geplant

Gründung eines gemeinsamen Joint Ventures für den Bau und Betrieb der Anlage

Dillingen (Saar), Deutschland / Sokolov, Tschechische Republik, 5. März 2025 – Die tschechischen Unternehmen SUAS GROUP und Sokolovská uhelná planen in Zusammenarbeit mit Pyrum (ISIN DE000A2G8ZX8) den Bau einer Reifenrecyclinganlage in ihrem Werk in Vřesová. Das Projekt resultiert aus dem bereits bestehenden Consulting- und Engineering-Vertrag zwischen den Unternehmen, der mit einem Tochterunternehmen der SUAS GROUP geschlossen wurde, und bezieht sich auf das geplante Werk in Tschechien. Die tschechischen Unternehmen planen die Synergieeffekte vor Ort zu nutzen und werden das bei der Thermolyse entstehende Gas zur weiteren Verwertung in das bereits bestehende Werk integrieren. Die geplante Anlage wird künftig jährlich 23.000 Tonnen Altreifen in wertvolle Ressourcen umwandeln. Das geplante Investitionsvolumen beträgt 1,4 Billionen CZK (ca. 57 Mio. EUR).

„Wir gehören zu den ersten Unternehmen weltweit, die diese innovative Technologie in unserem Industriekomplex in Vřesová einsetzen. Der Standort verfügt über die notwendige Infrastruktur, nicht nur für den Bau der Anlage, sondern auch für die Nutzung des bei der Pyrolyse entstehenden Gases, das reich an Wasserstoff und Methan ist. Die Technologie ist äußerst umweltfreundlich, wie die kürzlich abgeschlossene Umweltverträglichkeitsprüfung bestätigt. Neben anderen Vorteilen reduziert das Projekt als Ganzes den CO₂-Fußabdruck erheblich – um mehr als 18.000 Tonnen CO₂ pro Jahr“, sagte Martin Čermák, Vorstandsmitglied der SUAS GROUP und Sokolovská uhelná.

David Najvar, Vorstandsvorsitzender der SUAS GROUP, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Pyrum Innovations AG: „Wir freuen uns sehr, die Pyrum Innovations AG mit ihrem revolutionären Patent und der Erfahrung mit ähnlichen Projekten in der EU als Partner gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir die Vision der Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit im Umgang mit bestimmten Abfallarten und deren Entsorgung in unserer Region sowie in der gesamten Tschechischen Republik verwirklichen.“

Der Bau der neuen Anlage soll im zweiten Quartal 2025 beginnen und ist mit einer voraussichtlichen Laufzeit von 24 Monaten geplant, sodass die Fertigstellung für das Jahr 2027 angestrebt wird. Für den gemeinsamen Bau und Betrieb der Anlage werden die Pyrum Innovations AG und die SUAS GROUP ein Joint Venture gründen. Pyrum beteiligt sich mit einem Anteil von 49 % an dem Unternehmen. Pyrums Eigenkapital im Projekt wird durch bestehende Darlehensrahmenverträge gedeckt.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Die Zusammenarbeit mit der renommierten SUAS GROUP bedeutet einen weiteren Fortschritt für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in Europa. Dieses Projekt zeigt die hohe Anpassungsfähigkeit unserer Technologie. Durch die effiziente Nutzung des Gases vor Ort können die Altreifen nahezu vollständig wiederverwertet werden. Auch wenn jeder Standort individuelle Potenziale und Ausgestaltungen aufweist, bleibt der Kern unserer Technologie konstant. Wir freuen uns auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft und auf die nächste Phase unserer Zusammenarbeit, die Realisierung der gemeinsamen Anlage am neuen Standort.“

Über SUAS GROUP a.s. & Sokolovská uhelná, Rechtsnachfolgerin, a.s.

Die SUAS GROUP ist eine fortschrittliche Gruppe von Unternehmen, die vor allem in den Bereichen Energie, Transport, Kreislaufwirtschaft, Immobilienentwicklung und Maschinenbau tätig sind. Die vielfältigen Aktivitäten der Gruppe ergeben sich aus ihrem Engagement für die Zukunft der Region, die Umweltqualität und die nachhaltige Entwicklung. Die von der Gruppe vorbereiteten und umgesetzten Initiativen stehen im Einklang mit dem schrittweisen Übergang zu emissionsfreier Energie und der Transformation von Sokolov und der gesamten Region.

Sokolovská uhelná ist einer der größten unabhängigen Stromerzeuger in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen erzeugt auch Wärmeenergie und versorgt 51.000 Haushalte in den Regionen Karlovy Vary und Sokolov. Eines ihrer wichtigsten Produkte ist Energiekohle.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar. Pyrum wurde bereits mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet und ist in diesem Jahr für den Deutschen Umweltpreis 2025 nominiert worden.

