EQS-Adhoc: Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder

Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder



06.03.2025 / 01:45 CET/CEST

Noratis AG

Eschborn

IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder

Eschborn, 5. März 2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) („Noratis“) gibt bekannt, dass der bisherige Hauptaktionär, die Merz Real Estate GmbH & Co. KG („Merz“), heute, am 05.03.2025, eine Vereinbarung über den Verkauf seiner gesamten Aktien an der Noratis (entsprechend ca. 71,2 % des Grundkapitals der Noratis) an die ImmoWerk Holding GmbH, einen Immobilieninvestor und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main („IMMOWERK“), im Rahmen eines Aktienkaufvertrags abgeschlossen hat. Im Rahmen der Transaktion wurden 35,6 % des Grundkapitals der Noratis übertragen. Zusätzlich hat IMMOWERK ein Optionsrecht zum Erwerb weiterer 35,6 % des Grundkapitals der Noratis AG erhalten.

Darüber hinaus hat sich IMMOWERK gegenüber Merz verpflichtet, sämtliche Verpflichtungen von Merz gegenüber der Noratis aus der Investoren- und Festbezugsvereinbarung vom 2. Juli 2024/14. August 2024 („Investorenvereinbarung“) zu übernehmen. Gemäß der Investorenvereinbarung hat sich Merz bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen verpflichtet, der Noratis weitere bis zu EUR 16.000.000 durch eine Kapitalerhöhung zur Verfügung zu stellen, sofern aus den eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen wider Erwarten nicht genügend Liquidität generiert werden kann, um den in einem Sanierungsgutachten der Unternehmensberatung FTI-Andersch AG (Internal Business Review - IBR) vom 19.12.2024 beschriebenen Sanierungspfad einzuhalten.

Die heute zwischen Noratis und IMMOWERK abgeschlossene Investitionsvereinbarung sieht unter anderem vor, dass ImmoWerk der Noratis bis Ende Juli 2025 Barmittel in Höhe von EUR 16.000.000 durch geeignete Kapitalmaßnahmen zur Verfügung stellt. Dabei bleiben sämtliche Ansprüche der Noratis gegenüber Merz aus der Investorenvereinbarung unberührt und entfallen erst im Falle der vollständigen Einbringung von Barmitteln in Höhe von mindestens EUR 16.000.000 in die Noratis.

Durch den Einstieg der IMMOWERK als Großaktionär soll die Fortsetzung der operativen Geschäftstätigkeit der Noratis als börsennotiertes Immobilienunternehmen ermöglicht werden.

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Herrn Kim Niklas Andersson zum Vorstandsmitglied der Noratis mit Wirkung zum 1. April 2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Joachim von Bredow, sowie die weiteren Aufsichtsratsmitglieder, die Herren Hans-Jörg Bergler und Christof Scholl, haben den Vorstand der Noratis heute darüber informiert, dass sie ihr jeweiliges Mandat als Aufsichtsrat der Noratis mit Wirkung zum 3. April 2025 vorzeitig niederlegen werden.

