Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Verluste - schwache US-Vorgaben belasten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag mehr oder minder deutlich verloren. Sie setzten damit die schwachen Vorgaben der Wall Street um.

"Die Marktteilnehmer in Asien sind vor dem Wochenende nervöser geworden und haben an vielen Aktienmärkten Gewinne mitgenommen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Zudem herrschte vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag Zurückhaltung. "Jetzt, wo sich die US-Wirtschaft wieder abkühlen könnte, spielt die Stabilität des Arbeitsmarktes eine große Rolle", betonte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Schwäche er sich zu stark ab, bekämen Spekulationen über eine wachsende Rezessionsgefahr Oberwasser und würden die Rufe nach Zinssenkungen der Federal Reserve lauter.

Japanische Aktien gaben deutlich nach. Der Nikkei 225 schloss 2,17 Prozent tiefer mit 36.887,17 Punkten. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 sank ebenfalls merklich um 1,81 Prozent auf 7.948,17 Zähler.

Etwas besser hielten sich die chinesischen Börsen. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,72 Prozent auf 24.194,81 Punkte. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten bestückte CSI 300 verlor 0,31 Prozent auf 3.944,01 Punkte. Der chinesische Außenhandel ist unterdessen verhalten ins neue Jahr gestartet./mf/jha/