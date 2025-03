Devisen: Euro bewegt sich kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0832 US-Dollar. Sie bewegte sich so auf dem Niveau vom Morgen. Am Freitag hatte der Euro noch mit 1,0889 Dollar den höchsten Stand seit November erreicht. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0845 (Freitag: 1,0857) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9220 (0,9210) Euro.

Die Aussicht auf ein möglicherweise höheres Wirtschaftswachstum in Deutschland hatte den Euro in der vergangenen Woche gestützt. Die von Union und SPD verabredeten milliardenschweren Finanzpakete für Infrastruktur und Verteidigung sorgten für Zuversicht. Am Montag wuchsen jedoch die Zweifel, da die Grünen den vorgelegten Paketen nicht zustimmen wollen. Sie zeigen sich jedoch verhandlungsbereit.

Unerwartet positive Daten aus der deutschen Industrie gaben dem Euro keinen Auftrieb. Im Januar war die Produktion in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes stärker als erwartet gestiegen. Nach Einschätzung von Carsten Brzeski, Chefvolkswirt bei der ING Bank, zeigen die Produktionsdaten, dass die deutsche Industrie die Talsohle erreicht hat. Allerdings sei es "noch zu früh, von einer substanziellen Trendwende zu sprechen".

Zudem profitierten die vom Institut Sentix erhobenen Konjunkturerwartungen für die Eurozone im März von der Ankündigung der milliardenschweren Investitionsprogrammen in Deutschland. Der Indikator stieg auf den höchsten Stand seit Juni.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83849 (0,84088) britische Pfund, 159,39 (160,35) japanische Yen und 0,9512 (0,9557) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.904 Dollar. Das waren etwa zwei Dollar weniger als am Freitag./jsl/jha/