EQS-Adhoc: alstria office REIT-AG: alstria beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an

alstria office REIT-AG: alstria beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an



10.03.2025 / 09:42 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DEN VEREINIGTEN STAATEN) ODER AN PERSONEN, DIE IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG WOHNHAFT ODER ANSÄSSIG SIND, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTRIEB RECHTSWIDRIG IST.

alstria beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt ein Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an

alstria office REIT-AG beabsichtigt die Ausgabe einer Unternehmensanleihe mit einem Nennwert von EUR 500.000.000

Einladung an die Inhaber bestehender Unternehmensanleihen (ISIN: XS2053346297, XS2191013171 und XS1717584913), ihre Anleihen der alstria office REIT-AG vorbehaltlich der erfolgreichen Emission der neuen Unternehmensanleihe zum Kauf anzubieten

Hamburg, 10. März 2025 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2025), ISIN: XS2191013171 (Anleihe 2026), ISIN: XS1717584913 (Anleihe 2027)) hat am 10. März 2025 seine Absicht beschlossen, eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 (die "Neue Anleihe") zu begeben.

Die Neue Anleihe wird eine Laufzeit von ca. 6 Jahren haben und eine Stückelung von EUR 100.000 aufweisen. Die endgültigen Konditionen der Neuen Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabepreis, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Der Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

alstria office REIT-AG erwartet für die Neue Anleihe ein Rating von 'BB+' von Standard & Poor's. Die Neue Anleihe wird zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse zugelassen werden. Die Kennnummern für die Neue Anleihe lauten: ISIN: XS3025437982, Common Code: 302543798.

Darüber hinaus lädt die alstria office REIT-AG die Inhaber ihrer bestehenden EUR 400.000.000 0,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2025 und einem ausstehenden Betrag von EUR 335.200.000 (die "Anleihe 2025", ISIN: XS2053346297), EUR 350.000.000 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026 und einem ausstehenden Betrag von EUR 334.100.000 (die "Anleihe 2026", ISIN: XS2191013171) und EUR 350.000.000 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 und einem ausstehenden Betrag von EUR 311.400.000 (die "Anleihe 2027", ISIN: XS1717584913; zusammen mit der Anleihe 2025 und der Anleihe 2026, die "Anleihen"), diese Anleihen zum Kauf durch die alstria office REIT-AG gegen Barzahlung zu den im Tender Offer Memorandum vom 10. März 2025 (das "Tender Offer Memorandum") dargelegten Bedingungen anzubieten, insbesondere vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der Neuen Anleihe.

Die alstria office REIT-AG beabsichtigt derzeit, Anleihen bis zu einem Gesamtbetrag zu erwerben, der dem Gesamtnennbetrag der Neuen Anleihe entspricht. Die alstria office REIT-AG behält sich jedoch das Recht vor, diesen Betrag nach eigenem Ermessen zu erhöhen oder zu verringern.

alstria office REIT-AG wird (für die von ihr zum Kauf angenommenen Anleihen) einen Kaufpreis von 99,000% für die Anleihe 2025, von 97,875% für die Anleihe 2026 und von 94,000% für die Anleihe 2027 zahlen, wie im Tender Offer Memorandum beschrieben. alstria office REIT-AG wird auch die aufgelaufenen Zinsen für die zum Kauf angenommenen Anleihen zahlen, wie im Tender Offer Memorandum dargelegt.

Die Einladungsfrist beginnt am 10. März 2025 und endet am 18. März 2025 um 17:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht verlängert oder früher von der alstria office REIT-AG beendet wird. Die endgültigen Ergebnisse werden so bald wie möglich danach bekannt gegeben.

Das Tender Offer Memorandum ist über den Tender Agent (Kroll Issuer Services Limited) erhältlich.

Kontakt:

Ralf Dibbern

Head of Finance, Controlling & Reporting

Steinstr. 7

20095 Hamburg

+49 (0) 40 226 341-329

rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:

www.alstria.de

www.beehive.work

www.linkedin.com/company/alstria-office-reit-ag

Über alstria

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen zudem keine Aufforderung zur Teilnahme an den Angeboten in einer Jurisdiktion dar, in der eine solche Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig ist, gleiches gilt bei Beschränkungen für Aufforderungen, die an eine Person gerichtet oder von einer solchen Person ausgehen. Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung oder das Tender Offer Memorandum gelangen, werden von der alstria office REIT-AG, den Dealer Managern und dem Tender Agent aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Die Angebote werden weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten hinein oder unter Verwendung der Post, von Mitteln oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder von Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten gemacht und wird auf diesen Wegen auch nicht gemacht werden. Dies schließt unter anderem Faxe, elektronische Post, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen Kommunikation ein. Die Anleihen dürfen im Rahmen der Angebote nicht zum Kauf angeboten werden mittels solcher Mittel, Instrumente oder Einrichtungen von den Vereinigten Staaten aus oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder von Personen, die in den Vereinigten Staaten ansässig oder wohnhaft sind, wie in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert, angeboten werden. Dementsprechend werden und dürfen Kopien des Tender Offer Memorandums und anderer Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit den Angeboten weder direkt noch indirekt per Post verschickt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden (insbesondere auch nicht durch Depotbanken, Verwahrer oder Treuhänder) in den oder in die Vereinigten Staaten oder an eine Person, die sich in den Vereinigten Staaten befindet oder dort ansässig ist. Jede beabsichtigte Andienung von Anleihen zum Kauf im Rahmen der Angebote, die direkt oder indirekt aus einer Verletzung dieser Beschränkungen resultiert, ist unwirksam, und jede beabsichtigte Andienung von Anleihen zum Kauf, die von (oder für Rechnung oder zugunsten) einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der aufgrund eines weisungsgebundenen Auftragsverhältnisses für einen Auftraggeber handelt und von den Vereinigten Staaten aus Anweisungen erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Diese Mitteilung und die hierin genannten Dokumente stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von Anleihen oder anderen Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Nichts in dieser Mitteilung stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Neuen Anleihe in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Neuen Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten (oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen) angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

Ende der Insiderinformation

