EQS-News: Mynaric informiert über Betriebskontinuität und laufende Produktion und Lieferungen

Mynaric steigert weiterhin die Produktion und erhöht die Auslieferungen seines Flaggschiffprodukts CONDOR Mk3

StaRUG-Verfahren soll das Unternehmen langfristig auf eine sichere finanzielle Basis stellen

MÜNCHEN, 10. März 2025 – Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, bestätigt heute, dass die Produktion und die Kundenauslieferungen des optischen Kommunikationsterminals CONDOR Mk3 weiter hochgefahren werden. Zudem gibt das Unternehmen ein Update zu den Hintergründen des StaRUG-Verfahrens.

„Wir halten unser Versprechen an die Branche und liefern skalierbare Produkte, die den sich entwickelnden Programm-Anforderungen entsprechen und Innovationen in Bereichen wie Multi-Orbit-Konstellationen vorantreiben. Um unsere Position in der Branche zu behaupten, müssen wir sowohl bestehende Kunden beliefern als auch zukünftige Anwendungen der optischen Kommunikationstechnologie weiterentwickeln.“

- Joachim Horwath, Chief Technology Officer und Gründer von Mynaric

Das StaRUG-Verfahren würde dem Unternehmen nach Abschluss eine erhebliche Schuldenentlastung ermöglichen, sodass Mynaric weiterhin seine aktuellen und potenziellen Kunden, Lieferanten und Partner bedienen kann.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Restrukturierung der beste Weg für die Zukunft von Mynaric ist. Mit der Unterstützung und dem Vertrauen unserer Kreditgeber sind wir zuversichtlich, diese Phase erfolgreich zu bewältigen und als ein noch stärkerer und verlässlicherer Partner hervorzugehen.“

- Andreas Reif, Chief Restructuring Officer von Mynaric

Fokus auf bestehende Verträge und zukünftige Chancen

Mynaric verfolgt weiterhin Möglichkeiten zur Nutzung der optischen Freiraumkommunikation für zusätzliche Raumfahrtprogramme.

„Mynaric bleibt während dieses Prozesses voll und ganz der Lieferung hochwertiger Produkte an unsere Kunden verpflichtet. Die fortgesetzte Unterstützung unserer Kreditgeber stärkt unsere finanzielle Position und ermöglicht es uns, die Bedürfnisse unserer aktuellen Kunden zu erfüllen und gleichzeitig zukünftige Partner zu unterstützen, die unsere branchenführenden optischen Kommunikationsterminals einsetzen möchten.“

- Tim Deaver, Vice President Global Sales & Solutions

Neben der Beteiligung an den Tranche-1- und Tranche-2-Programmen der Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) der U.S. Space Development Agency (SDA) wurde Mynaric auch als wichtiger Entwicklungspartner für Phase 2 des Space-BACN-Programms der DARPA anerkannt. Zudem wurde Mynaric sowohl von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) beauftragt, optische Technologien für die nächste Generation hochdurchsatzfähiger optischer Inter-Satelliten-Verbindungen zu erforschen, als auch von der deutschen Regierung für mehrere Projekte zur Entwicklung von Quantentechnologie ausgewählt.

Schaffung einer stabilen finanziellen und operativen Grundlage für die Zukunft

Die Kreditgeber von Mynaric haben dem Restrukturierungskonzept unter der Bedingung zugestimmt, dass Mynaric ein StaRUG-Verfahren einleitet und der Restrukturierungsplan eine Kapitalherabsetzung auf null vorsieht.

„Das Ziel des StaRUG-Verfahrens ist es, Mynaric einen Neustart zu ermöglichen, ohne unser operatives Modell oder unsere Fertigungsprozesse zu beeinträchtigen. Durch die Reduzierung der Schuldenlast und die Rekapitalisierung der Bilanz kann Mynaric in Hightech-Entwicklungen investieren, wettbewerbsfähige Preise beibehalten und unsere Position als Branchenführer sichern.“

- Andreas Reif, Chief Restructuring Officer von Mynaric

Um Mynaric die Deckung der laufenden operativen und Working-Capital-Bedürfnisse bis zum Abschluss des StaRUG-Verfahrens zu ermöglichen, haben die Kreditgeber von Mynaric im Februar 2025 ein viertes Überbrückungsdarlehen in Höhe von 28 Millionen USD sowie ein zusätzliches Restrukturierungsdarlehen in Höhe von 25 Millionen USD bereitgestellt. Dies gibt Mynaric die notwendigen Ressourcen zur Unterstützung seines Produktionsplans und der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die Umsetzung der finanziellen Restrukturierung durch das StaRUG-Verfahren würde Arbeitsplätze sichern, die Interessen der Gläubiger schützen und die Zinslast von Mynaric erheblich reduzieren.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

