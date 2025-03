IRW-News: Miningscout: Quimbaya Gold: Auf der Jagd nach dem nächsten Goldschatz Kolumbiens

IRW-PRESS: Miningscout: Quimbaya Gold: Auf der Jagd nach dem nächsten Goldschatz Kolumbiens

Kolumbien gilt als weitreichend unterexploriert und bergbaufreundlich. Bohrergebnisse aus dem Land erregten zuletzt Aufmerksamkeit. Das Explorationsunternehmen Quimbaya Gold startet in Kürze mit einem vielversprechenden Bohrprogramm direkt neben einer Tier-1-Mine.

Das Warten hat ein Ende: Nachdem der in Kolumbien tätige Goldexplorer Quimbaya Gold (ISIN: CA74841L1013, WKN: A3DT3C) Ende Februar den Abschluss einer Finanzierung vermelden konnte, folgt wenige Tage später der Bohrvertrag mit einem Dienstleister.

Der Serviceauftrag für eine erste 4000 Meter lange Bohrkampagne für Tahami South markiert einen Meilenstein in der Historie der Kanadier. Die Kosten des Bohrprogramms werden auf 1,2 Mio. CAD taxiert - ein bedeutendes Unterfangen also für ein an der Börse mit knapp 16 Mio. CAD bewertetes Unternehmen.

Exploration neben 400.000 Unzen Goldmine

Das insgesamt mehr als 17.000 Hektar umfassende Projekt Tahami liegt in der Region Segovia in der kolumbianischen Provinz Antioquia und ist das Flaggschiffprojekt von Quimbaya Gold. Die Gegend ist als einschlägige Bergbauregion bekannt, was ein Blick auf die unmittelbare Nachbarschaft von Quimbaya belegt.

Neben 25 historischen Minen und hunderten Kleinbergleuten sind auch sehr große, aktuell produzierende Unternehmen darunter. Nachbar Aris Mining etwa betreibt die Goldmine Segovia, die 2024 187.000 Unzen Gold produzierte, in diesem Jahr auf 210.000-250.000 Unzen hochgefahren und mittelfristig noch einmal verdoppelt werden soll.

Die Mine verfügt derzeit über Reserven von über 1,3 Mio. Unzen Gold mit einem Gehalt von 10,8 g/t Au. Die Measured & Indicated Ressource beträgt 3,4 Mio. Unzen Gold mit 16,1 g/t Au. Damit ist Segovia eine der hochgradigsten Goldminen der Welt.

Ein weiterer produzierender Nachbar ist Soma Gold mit einer jährlichen Produktion von rund 30 koz Gold. Auch Mineros und Sun Valley betreiben angrenzend Projekte.

Tahami liegt aus mehreren Gründen strategisch günstig - von der Existenz bedeutender Lagerstätten in der Nachbarschaft einmal abgesehen. Es gibt genügend Strom und Wasser, was die Exploration erleichtert. Sollte es zum Bau einer Mine kommen, stünde bereits Infrastruktur für die Verarbeitung des Erzes bereit.

Die Mühle von Aris Mining liegt in unmittelbarer Nähe, die Kapazität der Anlage soll von 2.000 Tonnen/Tag auf 3.000 Tonnen/Tag erweitert werden. Derzeit stammen knapp 50 % des Verarbeitungserzes von Zulieferbetrieben und nicht aus den eigenen Aris Liegenschaften.

Aussichtsreiche Proben mit hohem Goldgehalt

Doch bis es soweit ist, muss das Projekt noch weiter exploriert werden. Die bislang vorliegenden Daten sind eindrucksvoll. Gesteinsstichproben der Salomon Venen im Teilgebiet Tahami North lieferten im Januar 2025 5,86/4,99/3,94 g/t Gold und über 100 g/t Silber. Gesteinsschlitzproben historischer Minen von früheren Betreibern im Projekt wiesen ferner 15-26 g/t Gold aus.

Quimbaya Gold besitzt daneben noch zwei weitere Projekte: Maitamac und Berrio.

Maitamac liegt im südlichen Teil der Provinz Antioquia und umfasst 33.223 Hektar, die sich noch in der Antragsphase befinden. Der Bezirk gilt unter Geologen als aussichtsreich im Hinblick auf Gold/Kupfer-Porphyrziele mit großem Potenzial. In der Nachbarschaft arbeitet Prudent Minerals, dessen Projekt in Quarzgängen beherbergte Goldvererzungen von 30 m Breite in einem strukturellen Korridor von über 2 km Länge aufweist. Untertageabbau von mineralisierten Ausläufern wiesen dort Durchschnittsgehalte von 26 g/t Gold auf, Schürfproben sogar bis zu 96 g/t Gold.

Berrio befindet sich im Osten von Antioquia in der Puerto Berrio/Untere Magdalena Region und umfasst 8.746 Hektar. Davon sind 7.529 Hektar noch in der Beantragung. Vorkommen werden in mesothermalen Venen/goldhaltigen Quarzvenen, Brekzien und Stockwerksbildungen vermutet. Historische Bohrungen lieferten Abschnitte bei bis zu 98 g/t Gold und 16,3 m bei einem Durchschnitt von 11,15 g/t Gold.

Kolumbien: Geologisch reichhaltig, aber stark unterexploriert

Das Management von Quimbaya Gold um CEO Alexandre P. Boivin hat sich bewusst für Kolumbien als geografischen Schwerpunkt entschieden. Kolumbien gilt dabei als das am stärksten unterexplorierte Land Lateinamerikas. Dabei verfügt der Staat über eine reichhaltige geologische Landschaft mit zahlreichen mineralreichen Erzvorkommen.

Aussichtsreiche Bohrergebnisse von Explorationsgesellschaften ziehen weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Dies war etwa der Fall, als Collective Mining im vergangenen Jahr eines der stärksten Bohrergebnisse vorlegte. Beim Guayabales Projekt im Mittleren Cauca Gürtel konnten 150m mit 6,16 g/t AuEq vermeldet werden - dies innerhalb von 534m mit 2,70 g/t AuEq.

Zügige Genehmigung von Bergbauprojekten

Die Gerichtsbarkeit in Kolumbien gilt als bergbaufreundlich, die Regulierung insbesondere bei der Erteilung von Genehmigungen als unterstützend. Sogar große Bergbauprojekte können innerhalb von 10 Monaten genehmigt werden.

In den letzten zweieinhalb Jahren hat die derzeitige Regierung sieben Bergbaugenehmigungen erteilt, darunter eine Tagebaumine. Auch deshalb operieren Branchengrößen wie Glencore, AngloGold Ashanti und Anglo im Land.

Fazit: Immenses Potenzial bei Bohrerfolgen

Kolumbien verfügt über eine vielfältige und reichhaltige geologische Landschaft mit zahlreichen mineralreichen Erzvorkommen. Die Projekte von Quimbaya befinden sich im geologischen Hotspot des Landes: 50 % von Kolumbiens Goldförderung entfällt auf Antioquia. Dort befindet sich neben Segovia von Aris Mining mit Buriticá von Zijin Mining auch das zweite große Goldprojekt des Landes.

Quimbaya Gold erbohrt ab Q2/2025 zunächst sein Tahami Projekt, angrenzend an die hochgradige Weltklasse-Goldmine Segovia von Aris Mining. Wenn es gelingt, das immense Potenzial für ein hochgradiges Goldsystem, was durch historische wie auch aktuelle Daten gestützt wird, bereits frühzeitig herauszuarbeiten, stehen dem Unternehmen ausgezeichnete strategische Chancen offen.

Aufgrund der aussichtsreichen Geologie in unmittelbarer Nähe zu produzierenden Goldminen hat die aktuell noch günstig bewertete Aktie bei entsprechenden Explorationserfolgen daher Vervielfachungspotenzial.

Quimbaya Gold

CSE: QIM

WKN: A3DT3C

ISIN: CA74841L1013

https://quimbayagold.com/

