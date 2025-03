IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Exploration und Senior Geologen bekannt

IRW-PRESS: Kodiak Copper Corp.: Kodiak gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Exploration und Senior Geologen bekannt

12. März 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) meldet heute die Beförderung von Dave Skelton zum VP Exploration und die Ernennung von Baykan Aksu zum Senior Geologen. Herr Skelton tritt die Nachfolge des derzeitigen VP Exploration Jeff Ward an, der sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht und eine beratende Funktion übernimmt.

Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: "Dave Skelton kam vor fünf Jahren zum Team von Kodiak und hat in den letzten zwei Jahren als VP Project Management unsere technischen Programme mitgeleitet. Die Beförderung zum VP Exploration ist eine Anerkennung der hervorragenden Arbeit, die Dave in dieser Zeit geleistet hat. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und nachweislichen Erfolgsbilanz in der Mineralexploration, kombiniert mit starken Führungs- und Managementfähigkeiten, habe ich keinen Zweifel daran, dass Dave sich in dieser Rolle auszeichnen wird.

Ich freue mich auch, Baykan Aksu als Senior Geologen im Kodiak-Team begrüßen zu dürfen. Baykan hat seit 2021 am MPD-Projekt gearbeitet und als Berater einen wichtigen Beitrag geleistet, und ich freue mich, dass er nun in Vollzeit zu uns stoßen wird."

Herr Skelton verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche, mit Hauptaugenmerk auf der Planung und Durchführung von Explorationsprogrammen. Sein vielseitiger Hintergrund umfasst alle Aspekte der Projektpipeline von der Exploration im Frühstadium bis zur Minenerschließung. Herr Skelton hat Programme in verschiedenen kanadischen Regionen und in Australien mit Budgets von bis zu $50 Millionen geleitet. Er ist ein in Alberta registrierter professioneller Geologe und hat einen Bachelor-Abschluss in Geologie.

Herr Aksu arbeitet seit 2016 in der Rohstoffindustrie an Projekten in der Türkei und in Kanada. Seine Ausbildung umfasst einen Bachelor-Abschluss in Geologie und zwei Masters-Abschlüsse in Geologie. Herr Aksu ist ein in Alberta und British Columbia registrierter professioneller Geologe.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, fügte hinzu: "Ich möchte Jeff Ward meinen aufrichtigen Dank für seine unschätzbaren Beiträge zu Kodiak als ehemaliger VP Exploration aussprechen. Jeff war von Anfang an in Kodiak involviert und war maßgeblich von unserer ersten Entdeckung bei MPD bis hin zum erfolgreichen Ausbau des Projekts zum Ressourcenstadium, das es heute ist, beteiligt. Es war ein wirkliches Vergnügen, mit Jeff zusammenzuarbeiten, und ich bin froh, dass Kodiak weiterhin auf Teilzeitbasis von seiner Erfahrung profitieren wird. Ich wünsche Jeff auf dem Weg in den Ruhestand viele schöne Momente mit seiner Familie."

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel-Terrain im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, einem Bergbaurevier mit produzierenden Minen und ausgezeichneter Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrbezirks auf, der das Potenzial hat, eine Mine von Weltklasse zu werden. Die bisherigen Arbeiten haben mehrere beträchtliche mineralisierte Zonen auf dem gesamten Grundstück aufgezeigt, einschließlich mehrerer Zonen mit oberflächennaher, hochgradiger Mineralisierung. Eine erste Ressourcenschätzung für MPD ist für 2025 geplant. Da die bekannten mineralisierten Zonen für eine Erweiterung offen sind und weitere Zielgebiete noch erprobt werden müssen, fährt Kodiak mit der systematischen Erkundung des Projekts fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona, USA, in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas, geleitet wird.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe-Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "objektivieren", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "vorhersagen", "potenziell" und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie inhärente Annahmen, Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Kapitalmärkten sowie Annahmen und Risiken in Bezug auf den Erhalt von Genehmigungen durch Behörden und Aktionäre.

Die Geschäftsleitung hat die obige Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder eintreten werden, oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

