EQS-News: MLP SE: FY 2024: Ergebnis am oberen Prognoserand, Erlöse erstmals mehr als eine Milliarde Euro –deutliches Wachstum bis 2028 geplant

EQS-News: MLP SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

MLP SE: FY 2024: Ergebnis am oberen Prognoserand, Erlöse erstmals mehr als eine Milliarde Euro –deutliches Wachstum bis 2028 geplant



13.03.2025 / 07:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FY 2024: Ergebnis am oberen Prognoserand, Erlöse erstmals mehr als eine Milliarde Euro –deutliches Wachstum bis 2028 geplant

FY 2024: Gesamterlöse auf sehr breiter Basis und im elften Jahr in Folge gesteigert, neuer Höchstwert mit 1.067 Mio. Euro (plus 10 Prozent) erreicht, durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) von 9 Prozent seit 2020 – wiederkehrende Erlöse liegen bei 68 Prozent

Zentrale Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung weiter auf neue Höchstwerte gesteigert: MLP Gruppe erreicht beim betreuten Vermögen 63,1 Mrd. Euro und beim verwalteten Prämienvolumen in der Sachversicherung 751 Mio. Euro

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt mit 95,0 Mio. Euro (Prognose für 2024: 85-95 Mio. Euro) über den beiden Vorjahren (2023: 70,7 Mio. Euro; 2022: 75,6 Mio. Euro) – MLP profitiert insbesondere von einem sehr starken Leistungsbereich Vermögen

Vorstand schlägt Dividendensteigerung um 20 Prozent auf 36 Cent pro Aktie vor (2023: 30 Cent)

Prognose 2025: MLP rechnet mit einem EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro unter Fortsetzung des nachhaltigen Wachstumskurses – auch das Immobiliengeschäft soll wieder einen positiven Beitrag leisten

Neue Mittelfristplanung: Fortsetzung des Wachstumskurses soll bis Ende 2028 zu einem EBIT von 140 bis 150 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen führen – strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, gezielter Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie Multi Asset-Ansatz bei institutionellen Kunden; erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI vorsichtig und daher nur in geringem Umfang in Planung angesetzt

Wiesloch, 13. März 2025 – Die MLP Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2024 sowohl bei den Gesamterlösen als auch beim EBIT deutlich zulegen. Die Gesamterlöse steigerte die Gruppe auf einen neuen Höchstwert und erreichte dabei erstmals mehr als eine Milliarde Euro. Das Wachstum erfolgte auf sehr breiter Basis und zum elften Mal in Folge. Zudem konnten mit einem betreuten Vermögen von 63,1 Mrd. Euro und einem Bestand in der Sachversicherung von 751 Mio. Euro zentrale Bestandskennzahlen, die für die zukünftige Erlösentwicklung von großer Bedeutung sind, ebenfalls auf neue Höchstwerte gesteigert werden. Im Geschäftsjahr 2024 lag das EBIT mit 95,0 Mio. Euro am oberen Prognoserand. Bei gleichzeitig hohen Investitionen übertraf MLP die beiden Vorjahre deutlich und verzeichnete dabei vor allem ein starkes Wachstum im Leistungsbereich Vermögen, dort insbesondere im Vermögensmanagement und Zinsgeschäft. Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung um 20 Prozent auf 36 Cent pro Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen. Für 2025 prognostiziert MLP unter Fortsetzung des nachhaltigen Wachstumskurses ein EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro. Darüber hinaus hat die Gruppe eine neue Mittelfristplanung veröffentlicht: bis Ende 2028 ein EBIT von 140 bis 150 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen. MLP erwartet dabei deutliche zusätzliche Impulse von einer erweiterten und strategisch angelegten Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, vom gezielten Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie vom Multi Asset-Ansatz bei der Gewinnung und Betreuung hoch vermögender und institutioneller Kunden; erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI sind in dieser Planung vorsichtig und daher nur in geringem Umfang angesetzt.

„Die Ergebnisse des zurückliegenden Jahres unterstreichen einmal mehr, welche strategische Stärke wir uns in unserem Geschäft erarbeitet haben. Diese Stärke können wir immer mehr in steigende Erlöse und Ergebnisse umsetzen. Auf unserem signifikanten Wachstumskurs sind wir mit Nachdruck unterwegs“, sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE. „Unseren anspruchsvollen Kundinnen und Kunden werden wir mit einem Leistungsangebot gerecht, das persönliche und digitale Beratung nahtlos verzahnt – unterstützt durch den konsequenten und zugleich verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Konzernweit gilt dies für Familien- und Firmen- sowie institutionelle Kunden.“

Höchstwert bei Gesamterlösen

Im Geschäftsjahr 2024 steigerte MLP die Gesamterlöse um 10 Prozent und erreichte einen neuen Höchststand bei 1.067 Mio. Euro (VJ: 973 Mio. Euro). Ein besonders starkes Erlöswachstum von 27 Prozent auf 520 Mio. Euro (VJ: 408 Mio. Euro) erzielte MLP im Leistungsbereich Vermögen, dort vor allem im Vermögensmanagement sowie im Zinsgeschäft. Im Vermögensmanagement haben sowohl das MLP Privatkundengeschäft als auch die Betreuung institutioneller sowie hoch vermögender Kunden bei der MLP-Tochtergesellschaft FERI zu dem Erlöswachstum beigetragen. Deutlich gestiegen sind zudem die erfolgsabhängigen Vergütungen bei FERI. Sie fallen im Zuge der Wertentwicklung von Anlagekonzepten an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam.

Konstant hohe Erlöse erzielte die MLP Gruppe mit 206 Mio. Euro (VJ: 201 Mio. Euro) im Leistungsbereich Absicherung, der das Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden umfasst. Ähnlich entwickelte sich der Leistungsbereich Vorsorge, der die Altersvorsorge und Krankenversicherung abbildet; MLP erzielte dort Erlöse in Höhe von 298 Mio. Euro (VJ: 294 Mio. Euro). Im Leistungsbereich Sonstiges, der neben dem Immobilienentwicklungs-geschäft auch übrige Beratungsvergütungen enthält, gingen die Erlöse wie erwartet aufgrund der aktiven Reduzierung der dortigen geschäftsbedingten Risiken deutlich zurück auf rund 13 Mio. Euro (VJ: 38 Mio. Euro).

Zentrale Bestandskennzahlen, die für die zukünftige Erlösentwicklung von großer Bedeutung sind, konnte die MLP Gruppe zum Stichtag 31. Dezember 2024 auf neue Höchstmarken steigern: So stieg das betreute Vermögen auf 63,1 Mrd. Euro (VJ: 57,0 Mrd. Euro) und das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 751 Mio. Euro (VJ: 687 Mio. Euro).

Positive Entwicklung der Kunden- und Beraterzahlen

Zum 31. Dezember 2024 betreute die MLP Gruppe 590.700 Familienkunden (VJ: 580.000). Die Zahl der brutto neu gewonnenen Familienkunden betrug 20.500 (VJ: 19.500). Die Zahl der Firmen- und institutionellen Kunden lag zum 31. Dezember 2024 bei 28.000 (VJ: 27.400). Die Beraterzahl in der MLP Gruppe stieg zum 31. Dezember 2024 auf 2.110 (VJ: 2.055).

EBIT erreicht 95,0 Mio. Euro

Die MLP Gruppe konnte das EBIT im Geschäftsjahr 2024 auf 95,0 Mio. Euro steigern und somit beide Vorjahre (2023: 70,7 Mio. Euro; 2022: 75,6 Mio. Euro) deutlich übertreffen. Maßgeblich dafür waren die starke Erlösentwicklung im Leistungsbereich Vermögen sowie das konstant hohe Erlösniveau in den Leistungsbereichen Absicherung und Vorsorge. Lediglich die Immobilienentwicklung (im Leistungsbereich Sonstiges) lag 2024 noch deutlich zurück; die hier frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen wirken sich aber zunehmend positiv aus.

Deutliche Dividendenerhöhung auf 36 Cent pro Aktie vorgeschlagen

Für das Geschäftsjahr 2024 schlägt der Vorstand der MLP SE eine deutliche Steigerung der Dividendenausschüttung um 20 Prozent auf nun 36 Cent pro Aktie vor. Die Ausschüttungsquote liegt dann bei 57 Prozent des Konzernergebnisses und damit innerhalb unseres angestrebten Rahmens von 50 bis 70 Prozent.

Prognose 2025

MLP rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro unter Fortsetzung des nachhaltigen Wachstumskurses – dabei soll auch das Immobiliengeschäft wieder einen positiven Ergebnisbeitrag leisten. Die Prognose 2025 entspricht in der Höhe der vormaligen Mittelfristplanung für 2025, die MLP Anfang 2022 veröffentlicht hatte.

Neue Mittelfristplanung 2028

MLP plant die Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses, der die Gruppe bis Ende 2028 zu einem EBIT von 140 bis 150 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen führen soll. Erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI sind vorsichtig und daher nur in geringem Umfang angesetzt. Strategisch angelegt ist das Wachstum in allen drei Leistungsbereichen: Vermögen, Vorsorge und Absicherung.

Im Leistungsbereich Vermögen sollen weitere und umfangreiche Bedarfe von MLP Familienkunden in der Beratung gedeckt werden. Dabei geht es insbesondere um den weiteren Ausbau des erfolgreichen Vermögensmanagements. Hier bietet MLP im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzberatung ein breites Spektrum an Lösungen. Inzwischen erhalten Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit, aus ihrem angesparten Vermögen regelmäßige Auszahlungen zu beziehen. Insbesondere ab der Spätphase des Berufslebens wird dies zunehmend relevanter. Um dieses Kundenziel in der fortlaufenden Betreuung mit ihm zu realisieren, verfügen MLP Beraterinnen und Berater zukünftig über ein weiteres Instrument („Portfoliorente“). Insgesamt belaufen sich die möglichen Anlagevolumina auf 194.300 Euro pro Haushalt (Mindest-Finanzvermögen der Top-10 Prozent in Deutschland). Angesichts eines bundesweiten Volumens von rund 400 Mrd. Euro p. a. bei Vermögensnachfolgen sind weitere Zuwächse zu erwarten. Zudem ergeben sich Potenziale aus den hoch vermögenden sowie institutionellen Kunden, die jeweils bei FERI betreut werden.

Im Leistungsbereich Vorsorge besteht auch weiterhin ein großer Bedarf in der ergänzenden Altersvorsorge. Unter den für MLP relevanten akademisch ausgebildeten Berufsgruppen beläuft sich die Vorsorgelücke, definiert als Differenz zwischen dem letzten Erwerbseinkommen und der gesetzlichen Rente, für den Einzelnen auf rund 2.300 Euro pro Monat und mehr. Dabei dürfte sich die demografische Entwicklung weiter belastend auf die staatlichen Sozialversicherungssysteme auswirken. Entsprechend gewinnen Beratung und Umsetzungen zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge perspektivisch noch weiter an Bedeutung. Ein weiteres Wachstumsfeld für MLP sind Corporate Benefits (u. a. betriebliche Krankenversicherung und betriebliche Altersvorsorge) im Firmenkundengeschäft. Der anhaltende Fachkräftemangel fördert hier die Nachfrage.

Im Leistungsbereich Absicherung kommt besonders dem gezielten Ausbau des Firmenkundengeschäfts eine weiter steigende Bedeutung zu: Neben dem fortlaufenden organischen Wachstum beim Industrieversicherungsmakler RVM Gruppe und dem Versicherungsspezialisten DOMCURA spielt hier zunehmend auch der breite Bestand an Familienkunden bei MLP eine Rolle. Beraterinnen und Berater können dem Kundenbedarf nicht nur im privaten Bereich mit geeigneten Lösungen nachkommen, sondern auch bei Bedarfen in deren Unternehmen. Dies gilt insbesondere für Industrieversicherungen oder die betriebliche Altersversorgung für Belegschaften. Die MLP Berater erhalten dafür strukturelle Unterstützung („On-Site Support“) im Kontakt mit Firmenkunden. Auch bei der Betreuung großer Mandate im Vermögensmanagement können MLP Beraterinnen und Berater auf Hilfe im Netzwerk zurückgreifen und Spezialisten aus dem Multi Asset-Investmenthaus FERI hinzuziehen. Auch FERI selbst ist mit einer Reihe von Neueinstellungen in der Kundenbetreuung für das institutionelle Geschäft den nächsten Schritt für weiteres Wachstum gegangen.

In Folge der angestrebten Potenzialerschließungen plant die MLP Gruppe bis Ende 2028 in Summe einen deutlichen Anstieg der zentralen Bestandskennzahlen auf 75 bis 81 Mrd. Euro beim betreuten Vermögen und auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro beim verwalteten Bestand in der Sachversicherung.

Die bis Ende 2028 geplante deutliche Ergebnissteigerung wird außerdem unterstützt durch die Digitalisierungsstrategie der MLP Gruppe, in der KI-Anwendungen zu fortlaufenden Effizienzsteigerungen und Verbesserungen in der Kundenbetreuung führen. Hinzu kommt ein weiterhin konsequentes Kostenmanagement.

„Die Prognose für 2025 untermauert unseren signifikanten Wachstumspfad, den wir konsequent weiter gehen – dies gilt genauso für unsere neue ambitionierte Mittelfristplanung bis Ende 2028. Wir haben eine starke MLP Gruppe sehr zielgerichtet auf- und ausgebaut, die in den kommenden Jahren weitere vielfältige Potenziale heben kann. Der bisherige Jahresauftakt 2025 bestärkt uns auf unserem Weg“, sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Euro) 2024 2023 Veränd. in % Umsatzerlöse 1.037,5 941,1 +10 Leistungsbereich Vermögen 520,3 408,5 +27 Leistungsbereich Vorsorge 298,0 293,8 +1 Leistungsbereich Absicherung 206,4 201,0 +3 Leistungsbereich Sonstiges 12,8 37,9 -66 Sonstige Erträge 29,1 32,4 -10 Gesamterlöse 1.066,7 973,5 +10 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 95,0 70,7 +34 Ergebnis vor Steuern (EBT) 99,6 69,0 +44 Konzernergebnis 69,3 44,1 +57 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,63 0,44 +43 Familienkunden 590.700 580.000 +2 Firmen- und institutionelle Kunden 28.000 27.400 +2 Kundenberater 2.110 2.055 +3

Definitionen der Kennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

FERI – Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

MLP – Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

RVM – Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

TPC – Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 590.700 Privat- und rund 28.000 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 63 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 751 Mio. Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote.

13.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: MLP SE Alte Heerstraße 40 69168 Wiesloch Deutschland Telefon: +49 (0)6222-308-8320 Fax: +49 (0)6222-308-1131 E-Mail: investorrelations@mlp.de Internet: www.mlp-se.de ISIN: DE0006569908 WKN: 656990 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 2099792

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2099792 13.03.2025 CET/CEST