Aktien Frankfurt Schluss: Finanzpaket-Einigung versüßt Wochenabschluss

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Einigung von Union und SPD mit den Grünen auf milliardenschwere Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur hat dem Dax einen versöhnlichen Wochenabschluss beschert. Am Freitag ging der deutsche Leitindex 1,86 Prozent höher bei 22.986,82 Punkten aus dem Handel. Zeitweise stieg er sogar zurück über die Marke von 23.000 Zählern. Sein zuvor erhebliches Wochenminus machte er damit fast komplett wett. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte vor dem Wochenende 2,44 Prozent auf 29.164,60 Punkte zu.

"Die Anlegerstimmung hat sich heute mit einem Schlag gedreht", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Mit der wiedergewonnenen finanziellen Beweglichkeit könne Deutschland nun notwendige strukturelle Reformen angehen und gleichzeitig auf ein Ende der konjunkturellen Talsohle hoffen. Der amtierende Bundestag soll das Finanzpaket von Union und SPD mit Unterstützung der Grünen am Dienstag beschließen. Eilanträge von AfD und der Linken, mit der die Einberufung des alten Parlaments verhindert werden sollte, wies das Bundesverfassungsgericht zurück.

Auch für die europäischen Börsen ging es aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,42 Prozent im Plus bei 5.404,18 Punkten. In Zürich, Paris und London standen ebenfalls Kursgewinne zu Buche. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zog zum europäischen Handelsschluss fast anderthalb Prozent an, während sich auch der von Tech-Titeln dominierte Nasdaq 100 um rund zwei Prozent erholte. Für verhaltenen Optimismus sorgte die Hoffnung, dass sich ein befürchteter Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA noch abwenden lässt./niw/ngu