ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 89 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Alle Augen seien auf den Ausblick des Autobauers gerichtet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zielspanne für die Marge bleibe mit 5 bis 7 Prozent etwas hinter den 6 bis 8 Prozent von Konkurrenten zurück. Angesichts des aktuellen Umfelds sieht er darin eine realistische Prognose, die allerdings die Anleger enttäuschen könnte./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 06:57 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------