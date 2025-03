"Deutschland ist zurück" - Union, SPD und Grüne einig bei Finanzpaket

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke und Holger Hansen und Markus Wacket

Berlin (Reuters) - Nach tagelangem Ringen haben sich Union, SPD mit den Grünen auf ein milliardenschweres Finanzpaket geeinigt.

Damit ist der Weg frei, dass der alte Bundestag am Dienstag die Lockerung der Schuldenbremse für höhere Verteidigungsausgaben sowie ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen mit einer nötigen Zweidrittel-Mehrheit beschließt. Die Länder dürfen sich laut der Einigung von CDU, CSU, SPD und Grünen vom Freitag wieder bis zu 0,35 Prozent der Wirtschafsleistung verschulden. "Deutschland ist zurück", sagte CDU-Chef Friedrich Merz. SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil sagte, man habe gemeinsam in der demokratischen Mitte das Fundament gelegt, "dass Deutschland wieder auf die Beine kommt und sich schützen kann".

Die Grünen hatten noch am Donnerstag in der ersten Lesung im alten Bundestag ihre Widerstand deutlich gemacht. Sie setzten nun aber Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf von Union und SPD durch: So werden aus dem 500 Milliarden Euro nun 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds fließen. 100 Milliarden gehen nun an die Länder, die damit laut Merz auch die kommunale Wärmeplanung der Kommunen finanzieren sollen. Außerdem setzten die Grünen durch, dass es eine Formulierung gibt, wonach die Sonderkreditlinie wirklich für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur genutzt wird. Merz betonte mit Blick auf die gleichzeitig laufenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD, dass sich nichts an dem Konsolidierungsbedarf im Bundeshaushalt geändert habe.

"Vor allem die Länder und Kommunen werden davon enorm profitieren. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben", schrieb CSU-Chef Markus Söder auf der Plattform X.

DECKEL FÜR VERTEIDIGUNGSAUSGABEN FÄLLT

Bei den Verteidigungsausgaben setzten die Grünen durch, dass der Wegfall der Schuldenbremse-Begrenzung nicht nur für Ausgaben aus dem Verteidigungshaushalt, sondern für einen erweiterten Sicherheitsbegriff gelten soll. Damit sind etwa Ausgaben für die Nachrichtendienste, den Zivilschutz oder völkerrechtswidrig überfallene Länder geleistet werden können. Damit ist vor allem die Ukraine gemeint. Merz betonte, dass nun der Weg frei sei, dass Deutschland die Militärhilfe für die Ukraine in diesem Jahr von vier auf sieben Milliarden Euro aufstocken kann. Dies solle erfolgen, nach dem Bundesrat wie geplant am 21. März seine Zustimmung zu dem Finanzpaket gegeben hat, sagte Merz.

"Es ist die klare Botschaft an unsere Partner und Freunde, aber auch an die Gegner, an die Feinde unserer Freiheit: Wir sind verteidigungsfähig und wir sind auch jetzt in vollem Umfang verteidigungsbereit", so Merz. Es werde an keiner Stelle mehr an den finanziellen Mitteln fehlen, um die Freiheit und den Frieden in Europa verteidigen. "Deutschland ist zurück, Deutschland leistet seinen großen Beitrag zur Verteidigung der Freiheit und des Friedens in Europa."

Die Bundestagsausschüsse sollen sich jetzt am Sonntag mit der Einigung beschäftigen. Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigten sich überzeugt, dass die Unions-Bundestagsfraktion am Dienstag geschlossen für den Kompromisse stimmen werde. Zuvor hatte es Kritik gerade an dem designierten Kanzler Merz gegeben, dass er im Wahlkampf eine andere Finanzpolitik versprochen habe und nun die Schleusen für neue Schulden öffne. "Wir haben gemeinsam in der demokratischen Mitte das Fundament gelegt, dass Deutschland wieder auf die Beine kommt und sich schützen kann", sagte SPD-Chef Klingbeil.

Ökonomen lobten die Einigung. "Es ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Schwarz-Rot und Grün erzielt worden", sagte Wirtschaftsprofessor Jens Südekum vom Düsseldorf Institute for Competition Economics. Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim erklärte, es sei gut, "dass die deutschen Parteien ihre Einigungsfähigkeit im krisenhaften geopolitischen Umfeld unter Beweis stellen". Die Umweltorganisation Greenpeace teilte mit, sei ein gutes Signal, "dass die künftige Regierung jetzt gezielt in den Klimaschutz investieren will". Das sei den Grünen zu verdanken.

WARTEN AUF KARLSRUHE

Mit Spannung wird nun erwartet, ob das Bundesverfassungsgericht der Klage von AfD und Linken gegen die entscheidende Sitzung des alten Bundestages am Dienstag stattgibt oder nicht. Die beiden Parteien bezweifeln die Eilbedürftigkeit und wollen, dass der neue Bundestag über die Projekte entscheiden soll. Die Bundeswahlleiterin hatte am Freitag das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl bekannt gegeben. Im neuen Bundestag haben AfD und Linke eine Sperrminorität bei Entscheidungen, für die wie bei der Änderung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse eine Zweidrittel-Mehrheit nötig ist. Union und SPD betonen die Eilbedürftigkeit und verweisen auf die völlig veränderte geopolitische Lage mit der Bedrohung aus Russland und einem als unberechenbar geltenden US-Präsidenten.

