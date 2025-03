Aktien Europa Schluss: Erholung geht weiter

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Am Nachmittag erwiesen sich positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten als zusätzliche Kursstütze. Zudem bleiben die Blicke auf in Deutschland geplante milliardenschwere Rüstungs- und Infrastrukturpaket gerichtet.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,77 Prozent höher mit 5.445,55 Punkten aus dem Handel. Für den Schweizer SMI ging es um 1,09 Prozent auf 13.058,12 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 gewann 0,56 Prozent auf 8.680,29 Punkte./gl/mis