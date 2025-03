EQS-News: Steyr Motors veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 – Prognosen erreicht, starkes Wachstum bei hoher Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 erwartet

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Steyr Motors veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 – Prognosen erreicht, starkes Wachstum bei hoher Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 erwartet

Bereinigtes EBIT auf EUR 10,1 Mio. vervielfacht (Vorjahr: EUR 3,6 Mio.)

Bereinigte EBIT-Marge von 24,3 % erreicht (Vorjahr: 9,4 %)

Umsatz steigt um 9,2 % auf EUR 41,7 Mio.

Ausblick 2025: Umsatzanstieg von mindestens 40 % und EBIT-Marge von deutlich über 20 % erwartet

Gesamtbestand an Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen bis Ende 2027 steigt auf fast EUR 200 Mio.

Steyr, Österreich, 18. März 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Dem Konzern ist es gelungen, Umsatz und insbesondere das Ergebnis deutlich zu steigern. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Steyr Motors angesichts des sicherheitspolitischen Umfelds ein anhaltend starkes Umsatz- und Ergebniswachstum.

Steyr Motors erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von EUR 41,7 Mio. (Vorjahr: EUR 38,1 Mio.). Das um Sondereffekte im Zusammenhang mit der Restrukturierung und um Kosten für externe Berater bereinigte EBIT erreichte im Geschäftsjahr 2024 einen Wert von EUR 10,1 Mio., das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 24,3 % (Vorjahr: EUR 3,6 Mio. bzw. 9,4 %).

Wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 beigetragen hat die hohe Nachfrage nach Hochleistungsaggregaten im Defense-Sektor und im zivilen Bereich. Der Bereich „Defense“ lieferte mit einem Anteil von 61 % weiterhin den größten Beitrag zum Gesamtumsatz und wuchs im Geschäftsjahr 2024 um 6,9 % auf EUR 25,6 Mio.

In regionaler Hinsicht gingen die wesentlichen Impulse für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2024 insbesondere auf die erfolgreiche Expansion im asiatischen Raum mit neuen Vertriebskanälen in China sowie Neukunden in Taiwan, Vietnam und Indonesien zurück. Zudem wurde die MENA-Region als strategische Wachstumsregion definiert, und das Vertriebsnetz dort ausgebaut. In den USA hat Steyr Motors die Belieferung der US Navy Seals mit Motoren weiter intensiviert.

Steyr Motors hat in den vergangenen Monaten gezielt neue Märkte erschlossen und seine internationale Präsenz durch strategische Kooperationen erweitert. Neben dem Ausbau des Distributoren-Netzwerks wurden neue Vertriebsverträge mit Handelsagenten in Asien – darunter Indonesien als neuer Markt zusätzlich zu den Aktivitäten in China – sowie in Indien, Südamerika, den USA und weiteren Regionen erfolgreich abgeschlossen. Der Vorstand erwartet 2025 weitere bedeutende Verträge mit langfristigem Umsatzpotenzial.

„Wir erleben derzeit ein sehr dynamisches Nachfragewachstum für unsere Produkte im Defense-Bereich, aber auch im zivilen Sektor. Unsere Expansionsaktivitäten insbesondere nach Asien, wo wir vor allem bei maritimen Anwendungen unsere Expertise und Marktposition nutzen, tragen Früchte“, kommentiert Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.

Die deutliche Ergebnisverbesserung ist ein Resultat der bereits im Geschäftsjahr 2023 durchgeführten Optimierungsmaßnahmen sowie der mit den Kunden vereinbarten Preiserhöhungen. Im Zuge der erfreulichen Geschäftsentwicklung haben sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Gesellschaft von EUR 5,7 Mio. am 31. Dezember 2023 auf EUR 8,2 Mio. zum Bilanzstichtag 2024 erhöht. Dank des realisierten Ergebnissprungs und der Erlöse aus den neu ausgegebenen Aktien im Vorfeld des Börsenlistings erhöhte sich auch das Eigenkapital der Steyr Motors AG zum Stichtag 31. Dezember 2024 auf EUR 22,4 Mio. (Vorjahr: EUR 15,4 Mio.). Daraus ergibt sich mit 62,6 % eine deutlich verbesserte Eigenkapitalquote (Vorjahr: 48,3 %). Steyr Motors verfügt somit über eine solide Basis zur Finanzierung des angestrebten Wachstums.

CEO Julian Cassutti: „Wir haben die Transformation von Steyr Motors zu nachhaltiger Profitabilität erfolgreich abgeschlossen und werden die Wachstumschancen, die sich aus der Zeitenwende und den vor uns liegenden sicherheitspolitischen Herausforderungen sowie unserer internationalen Expansion ergeben, nutzen, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Wir verfügen bereits jetzt über einen hohen Auftragsbestand, wir stehen in vielversprechenden Verhandlungen mit einer Reihe hochkarätiger Rüstungsunternehmen und forcieren unsere globale Expansion, sodass wir mit großer Zuversicht auf das laufende Jahr und darüber hinaus blicken.“

Auf Basis der aktuell vorliegenden Marktprognosen, die in allen für Steyr Motors relevanten Märkten von einem Wachstum ausgehen, und vor dem Hintergrund des vorhandenen Auftragsbestands, der sich aktuell, bestehend aus Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen bis Ende 2027, auf fast EUR 200 Mio. beläuft, sowie der laufenden Kundengespräche erwartet der Vorstand ein weiteres starkes Wachstum sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Steyr Motors gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzanstieg um mindestens 40 % bei einem Output von mindestens 1.250 Motoreinheiten (Vorjahr: 729 Motoreinheiten). Die EBIT-Marge erwartet der Vorstand bei deutlich über 20 %. Das Wachstum wird insbesondere durch die verstärkten Aktivitäten in Asien, der MENA-Region und Nord- sowie Südamerika angetrieben. Steyr Motors wird zum globalen Player getragen von starker Marktnachfrage. Mittelfristig sollen bis 2027 mehr als 3.000 Motoreinheiten, bei einem entsprechend gesteigerten Umsatz und einer stabilen EBIT-Marge von über 20 % erreicht werden, was zu mindestens einer Vervierfachung des adjusted EBIT 2024 führen wird. Aufgrund des erfreulichen Betriebsergebnisses 2024 werden der Vorstand und der Aufsichtsrat gemeinsam der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von EUR 0,55 je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von deutlich über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

